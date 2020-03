Moody's confirme la perspective positive du fenua

Tahiti, le 4 mars 2020 – L'agence de notation Moody's confirme la perspective positive associée à la note de la Polynésie française, qui a bénéficié de la notation A3/Prime-1.



Après avoir abaissé la perspective associée à la notation souveraine Aa2 de la France de positive à stable, l'agence de notation Moody's a ajusté la notation des 17 collectivités françaises. Dans son communiqué du 25 février 2020, Moody’s annonçait que sur les 17 collectivités concernées, 14 ont vu la perspective associée à leur note diminuer de positive à stable. Seules la Polynésie française, la ville de Neuilly-Sur-Seine et Toulouse Métropole ont vu leur perspective inchangée à respectivement positive, positive et stable. L’agence justifie cette action par le fait que "le risque systémique caractérisant l’environnement dans lequel opèrent les émetteurs s’est matériellement accru".



Pour la Polynésie française, dont la notation A3/Prime-1 avec perspective positive est confirmée dans l’opinion de crédit de lundi, Moody’s indique de "très bons résultats de fonctionnement et de désendettement grâce à l’engagement du gouvernement polynésien en matière de consolidation budgétaire". Elle précise par ailleurs que les perspectives d’évolution de la dette rapportée aux recettes de fonctionnement devraient encore s’améliorer.