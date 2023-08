Mondiaux de va'a : Effectif réduit pour Tahiti aux Samoa

Va'a - Les World Distance Championships de va'a font leur grand retour aux Samoa, du 14 au 18 août prochain, après trois années de hiatus. Lors de la dernière édition, qui s'est tenue sur la Sunshine Coast, en Australie, Tahiti avait fait un carton plein en s'imposant au classement général avec 12 médailles d'or. Une performance qui sera, hélas, difficile à réitérer cette année faute de subventions.



Elle est attendue de pied ferme à chaque grande compétition internationale de va'a, et cette fois encore, à l'occasion des World Distance Championship aux Samoa, Tahiti fait office de favorite. Hélas, cette année, faute de subventions, l'écurie tahitienne se trouve amputée d'une bonne partie de ses effectifs potentiels. En effet, ils ne seront qu'une cinquantaine de rameurs et rameuses à partir pour ces Mondiaux de va'a, contrairement à la centaine d'athlètes sélectionnés habituellement.



“Nous n'avons pas eu les subventions espérées avant le changement de gouvernement”, regrette Rodolphe Apuarii, président de la fédération tahitienne de va'a (FTV). “Il s'agit quand même d'une aide de 12 millions de francs que nous devons pallier. Heureusement, les clubs ont répondu présent.” En effet, les clubs ont fort à faire pour permettre à leurs athlètes de concourir à cette compétition puisqu'ils doivent financer leurs billets d'avion, l'hébergement, ainsi que la restauration. Une situation délicate pour la FTV qui essaye tant bien que mal de participer à ces frais : “Nous faisons avec les moyens dont nous disposons. Pour cette compétition, la fédération financera l'ensemble des inscriptions, ce qui représente un coût de 700 000 francs, et les tenues des compétiteurs, à hauteur de 300 000 francs”, précise le président. Pour rappel, le budget prévisionnel d'un tel déplacement est estimé à une trentaine de millions de francs. Sollicité sur le tard, le nouveau gouvernement de Moetai Brotherson aurait promis de tendre la main : “Le Pays compte participer aux différents frais à hauteur de 5,5 millions de francs”, se rassure Rodolphe Apuarii.



En revanche, si le contexte financier n'est pas au beau fixe, le président de la fédération tahitienne de va'a assure tout de même être confiant sur le plan sportif : “Nous sommes certains de pouvoir ramener des médailles avec cet effectif. Par exemple, avec les cadets d'EDT, nous disposons des meilleurs rameurs qui soient. L'équipe de Bora Bora a également fait preuve d'une grande forme physique dernièrement. ATN alignera aussi des équipes chez les vétérans de plus de 40 ans. Il sera difficile de faire aussi bien qu'en Australie, en 2019, mais nous avons les moyens de bien performer encore cette année.”