

Mondial-2026: les Bleus avec leur équipe-type, emmenée par Mbappé contre le Sénégal (Fifa)

Tahiti le 16 juin 2026. L'équipe de France se présente avec son "onze-type", emmené par le capitaine et superstar Kylian Mbappé en pointe, pour son entrée en lice dans le Mondial-2026 mardi à East-Rutherford, en banlieue de New-York, face au Sénégal, selon les compositions publiées par la Fifa.

Sans surprise et décidé depuis plusieurs jours, le sélectionneur Didier Deschamps, a choisi d'aligner Mike Maignan, gardien N.1 des Bleus derrière une charnière centrale composée à gauche de William Saliba, ménagé vendredi à cause de récents problèmes de dos, et de Dayot Upamecano, solide titulaire à droite.

Les deux centraux sont associés sur les côtés à Jules Koundé à droite et à Théo Hernandez, préféré à Lucas Digne pour sa plus grande créativité offensive, à gauche.

Au milieu, le Madrilène Aurélien Tchouaméni et le Milanais Adrien Rabiot forment un double pivot derrière un trio d'attaque, amené à beaucoup permuter et composé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, dans l'axe, du Golden Boy européen Désiré Doué à gauche et de la sensation Michael Olise à droite.

Le capitaine Kylian Mbappé, seul en pointe, 56 buts en 98 sélections, peut égaler dès le premier match des Bleus lors du Mondial américain, le record du plus grand nombre de buts inscrits en équipe de France détenu par Olivier Giroud (57).

Les Lions de la Teranga eux peuvent bien compter sur leur défenseur et capitaine Kalidou Koulibaly, remis d'une blessure à la cuisse pour débuter la rencontre qui formera avec le Lyonnais Moussa Niakhaté, la charnière centrale sénégalaise.

Pour le reste, Pape Thiaw reconduit les vainqueurs de la finale de la CAN face au Maroc à Rabat fin janvier, dont le buteur Pape Gueye, à l'exception d'Iliman Ndiaye, sur l'aile droite qui cède sa place à Ismaïla Sarr.

Le sélectionneur sénégalais aligne surtout son épine dorsale d'expérience avec Edouard Mendy dans les buts, Koulibaly donc en défense, Idrissa Gueye, dans un rôle de sentinelle et la star Sadio Mané sur l'aile gauche.

France: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué - Mbappé (cap.)

Sélectionneur: Didier Deschamps

Sénégal: E. Mendy - K. Diatta, K. Koulibaly (cap.), Niakhaté, E.M. Diouf - L. Camara, I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr, Jackson, Mané

Sélectionneur: Pape Thiaw

Arbitre: Alireza Faghani (AUS)

lh/bm

© Agence France-Presse

Rédigé par AFP le Mardi 16 Juin 2026 à 09:39 | Lu 102 fois



