

Mondial-2026: la Norvège brille avec Haaland contre l'Irak

Tahiti le 16 juin 2026. La Norvège, grâce notamment à un doublé d'Erling Haaland, a réussi son entrée au Mondial-2026 en battant largement un Irak vaillant mais limité (4-1), mardi à Foxborough près de Boston.





Le buteur de Manchester City a marqué en première période (29e, 43e) et a eu la balle du triplé en fin de match. Leo Ostigard (76e) a aggravé le score avant que l'attaquant irakien Aymen Hussein, auteur de l'égalisation à la 39e, ne marque contre son camp en toute fin de match (90e+7).



Les Norvégiens prennent à la différence de buts la tête du groupe I devant la France, victorieuse plus tôt du Sénégal (3-1).

Les deux équipes retrouvaient la Coupe du monde après 28 ans d'absence pour la Norvège (Mondial-98 en France) et 40 ans pour l'Irak.



Pour les Lions de la Mésopotamie, le chemin avant la Coupe du monde a été très long avec en tout 21 matches disputés entre qualifications et barrages pour rejoindre l'Amérique du nord.



Mardi, Haaland a ouvert le score à la demi-heure de jeu, en étant à la réception au second poteau d'un centre du latéral gauche David Moller Wolfe, bien lancé par Antonio Nusa (29e). En renard des surface, il a ensuite profité d'une erreur du gardien Jalal Hassan, qui a dégagé sur le tibia de l'attaquant de Manchester City (43e).

Hussein malheureux L'Irak avait répondu à la 39e minute par une tête du meilleur buteur de la sélection Aymen Hussein, à la réception au point de pénalty d'un centre de la gauche d'Amir al-Ammari.



Et en toute fin de première période, Akam Hashim a vu sa superbe reprise de volée de loin passer au au ras de la transversale d'Orjan Nijland (45+5).



Au retour des vestiaires, les Norvégiens ont gardé le contrôle du ballon mais les Irakiens sont restés dangereux par Ali al-Hamadi (tête à côté, 53e) et Hussein Ali (reprise au-dessus, 62e)



Le défenseur Leo Ostigard, qui venait d'entrer, avait aggravé le score d'une tête croisée sur corner (77e).



En fin de match, Haaland a eu le but du triplé mais son tir a été contré par Hassan (83e) puis Kristian Thorstvedt a tiré juste à côté (90e). La Norvège a scellé le score dans les ultimes secondes du temps additionnel quand sur une tête de Thorstvedt, Hussein a poussé la balle dans son propre but.



Lors de la prochaine journée, le 22 juin, l'Irak défiera la France à Philadelphie et la Norvège affrontera le Sénégal à East Rutherford dans le New Jersey.

Rédigé par AFP le Mardi 16 Juin 2026 à 15:55 | Lu 200 fois



