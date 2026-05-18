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Mondial-2026: la France lancée face au Sénégal (3-1) avec un doublé de Mbappé


Mondial-2026: la France lancée face au Sénégal (3-1) avec un doublé de Mbappé

Tahiti le 16 juin 2026.  la France lancée face au Sénégal (3-1) avec un doublé de Mbappé.

  La France, championne du monde 2018 et finaliste de la dernière édition, a débuté son Mondial-2026 par un succès 3-1 face au Sénégal, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus (58 buts), mardi à East-Rutherford, en banlieue de New-York.
Maladroit et inoffensif en première période, à l'image de toute l'équipe, Kylian Mbappé a sauvé les siens après la pause en marquant à deux reprises (66e, 90+6) pour battre le record de buts en équipe de France d'Olivier Giroud (58). Bradley Barcola, à peine entré en jeu, a également trouvé le chemin des filets (82e) face aux Sénégalais, qui avaient réduit le score par Ibrahim Mbaye (90+5).
Les Bleus affronteront l'Irak lundi à 23h00 (17h00 locales) à Philadelphie pour leur deuxième match dans le groupe I, avant le choc face à la Norvège d'Erling Haaland le 26 juin à Boston.

Rédigé par AFP le Mardi 16 Juin 2026 à 12:08 | Lu 423 fois
           


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