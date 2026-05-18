

Mondial-2026: avec la Tunisie, la nouvelle mission commando de Renard

Tahiti le 16 juin 2026. Le globe-trotteur français Hervé Renard, nommé mardi sélectionneur de la Tunisie en pleine Coupe du monde, renoue avec l'Afrique terre de ses premiers exploits pour se relancer, deux mois après avoir été licencié par l'Arabie saoudite.





La Tunisie a pris la décision rarissime de changer d'entraîneur durant un Mondial, Sabri Lamouchi faisant les frais du 5-1 infligé dimanche par la Suède lors de la 1re journée.



Ce n'est pas la première fois qu'un sélectionneur est renvoyé au cours de la compétition mais, dans les cas précédents - la Tunisie déjà, la Corée du Sud et l'Arabie saoudite en 1998 -, les Fédérations avaient préféré confier l'intérim à un adjoint plutôt que de nommer quelqu'un de l'extérieur.



Placé dans des conditions inédites, Renard n'aura que quelques jours pour rejoindre le camp de base de Monterrey, au Mexique, découvrir des joueurs qu'il n'a pas choisis et les préparer pour affronter le Japon dimanche.



Une nouvelle défaite pourrait être éliminatoire si les Pays-Bas battent la Suède samedi, peu importe le résultat du dernier match de la Tunisie le 26 juin face aux Néerlandais.



L'entraîneur de 57 ans au look de star hollywoodienne - chemise blanche, teint hâlé et cheveux longs - a accepté ce qui ressemble à un remake de "Mission Impossible", aux commandes d'un pays sans star qui n'a jamais dépassé le premier tour d'un Mondial en six participations.



Mais ce genre de défis est la marque de fabrique de Renard qui va connaître une troisième Coupe du monde d'affilée avec une troisième nation différente.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 16 Juin 2026 à 09:37 | Lu 85 fois



