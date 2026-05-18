

Mondial-2026: Deschamps appelle les Bleus à être "concentrés et décontractés"

Tahiti le 15 juin 2026. Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a estimé lundi que ses joueurs devront être "concentrés et décontractés" pour bien aborder leur premier rendez-vous du Mondial-2026 face au Sénégal (groupe I), mardi à East Rutherford.





"Ce premier match est très important mais il n'est pas décisif parce qu'il y aura deux autres matches après (contre l'Irak et la Norvège, ndlr). Commencer par une victoire dans un groupe à quatre équipes, c'est l'idéal, c'est toujours l'objectif quand on aborde ce premier match. Mais c'est l'aspect émotionnel que l'on n'arrive pas à mesurer et quantifier. Des joueurs peuvent se crisper de par l'ambiance du match et l'environnement. L'idéal c'est d'être concentré et décontracté", a déclaré Deschamps en conférence de presse.



"Le Sénégal est un adversaire de très très haut niveau. Il y a la même attente et le même respect que pour les autres adversaires mais je connais le potentiel du Sénégal. Il fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales, on sait à quoi s'attendre sur ce premier match", a ajouté le technicien qui aborde sa dernière compétition à la tête des Bleus.



Interrogé également par un journaliste espagnol sur le potentiel de l'équipe de France, Deschamps s'est montré plus taquin en lançant que "le favori c'est l'Espagne".



"La France, comme six ou sept autres nations, a logiquement l'ambition d'obtenir ce titre mais la route est longue et difficile. Evidemment que la France a un potentiel de haut niveau de par les résultats obtenus lors des dernières Coupes du monde. J'ai beaucoup de joueurs de grande qualité mais pour beaucoup ce sera la première Coupe du monde. Je ne vais pas considérer l'équipe de France plus forte que les autres", a-t-il indiqué.

Rédigé par AFP le Lundi 15 Juin 2026 à 10:57 | Lu 106 fois



