De Tautira à Papeete, Moïse livre ses œufs bio en scooter

Papeete, le 9 décembre 2018 - Alors qu'il était sans travail, Moïse Vetea a décidé en avril dernier de se lancer dans l'élevage de poules pondeuses dans la vallée de Tautira. Depuis, le jeune homme ramasse quotidiennement entre 180 à 200 œufs bio, qu'il va ensuite livrer avec son scooter, un petit 50 cm3, cartons coincés entre les genoux, jusqu'à Papeete.





Depuis huit mois, Moïse Vetea vit au rythme de ses 260 poules et de leurs pontes. Elevées dans l'air pur de la vallée de Tautira, le jeune homme s'occupe d'elles avec attention. Il les nourrit, ramasse leurs œufs bio et frais avec délicatesse. Et si le travail est répétitif et difficile, n'autorisant jamais un jour de répit malgré la pluie, la chaleur ou la fatigue, Moïse est fier de son choix.

"Avant je galérais, je ne trouvais pas de boulot, il fallait vraiment que je fasse quelque chose de ma vie ! Un jour, je me suis dit que si je ne trouvais pas de travail, alors j'allais m'en créer un moi-même" , explique avec humilité l'éleveur de 24 ans.

Sensibilisé dès son plus jeune âge à la terre par son père, agriculteur à Ahe dans les Tumaotu, Moïse a alors vu comme une évidence de travailler en lien avec la nature. "Je voulais faire un faapu comme mon père, mais pour cela il me fallait de la fiente, or le meilleur moyen d'en avoir, c'est avec les poules. C'est comme cela que l'idée m'est venue de créer un élevage de poules pondeuses sur un terrain de ma mère à Tautira" , poursuit enthousiaste Moïse.