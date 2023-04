Moetai Brotherson soutenu par Mélenchon et Tondelier

Tahiti, le 28 avril 2023 - Au dernier jour de la campagne électorale, le candidat à la présidence en cas de victoire du Tavini, Moetai Brotherson, a reçu les soutiens du chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et de la Secrétaire nationale d'Europe écologie-Les Verts, Marine Tondelier.



Le candidat à la présidence du Pays en cas de victoire du Tavini Huiraatira dimanche au second tour des élections territoriales, Moetai Brotherson, a reçu vendredi deux soutiens nationaux de poids pour terminer sa campagne. Le chef de file de la France Insoumise, député et président du groupe LFI à l'Assemblée Nationale, ainsi que candidat du mouvement de gauche à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a posté une vidéo de trois minutes appelant à voter pour la liste de Moetai Brotherson. "Pour l'avenir de la Polynésie, il est la personne qui peut permettre les relations les plus tranquilles et en même temps les plus fécondes", assure Jean-Luc Mélenchon, qui parle également cherté de la vie et géopolitique du Pacifique. Vantant la "sagesse" du candidat du Tavini, Jean-Luc Mélenchon apporte donc son soutien au même moment que Marine Tondelier. En effet, dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la Secrétaire nationale du parti Europe écologie-Les Verts demande également aux Polynésiens d'accorder leur confiance à Moetai Brotherson. La responsable du parti écologiste national rappelle le combat commun avec le Tavini pour la reconnaissance des victimes des essais nucléaires et évoque également sa proximité idéologique avec le candidat indépendantiste en termes de "justice environnementale".









