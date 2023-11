Moetai Brotherson préside le Polynesian Leaders Group aux Iles Cook

Tahiti, le 8 novembre 2023 - Ce lundi, Moetai Brotherson était aux îles Cook pour présider le 12e Sommet du Groupe des dirigeants polynésiens (Polynesian Leaders Group - PLG). Cet événement, qui est un groupe de coopération internationale, a pour objectif de défendre les intérêts communs de la Polynésie et des pays voisins.



Aux îles Cook ce lundi, Moetai Brotherson a présidé le 12e Sommet du Groupe des dirigeants polynésiens (Polynesian Leaders Group - PLG). Cet événement est un groupe de coopération internationale réunissant neuf États et territoires de la sous-région Polynésie, dont les Samoa américaines, les îles Cook, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu et Wallis-et-Futuna. Pour cette édition, le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique avait fait le déplacement. L'objectif de ce sommet est donc de défendre les intérêts communs de ses membres dans des domaines variés comme la culture, la connectivité ou encore le tourisme.



Au programme de lundi, plusieurs points importants ont été abordés tels que les “connectivités aérienne, maritime et numérique”, “la nécessité d'une politique éducative régionale plus inclusive”, “la représentation des pays polynésiens sur la scène internationale” ou encore “le développement des partenariats régionaux pour favoriser l'économie”. Par ailleurs, la présidence révèle que des échanges “très fructueux” ont eu lieu sur la maximisation de l’usage des câbles sous-marins.