Moetai Brotherson démissionné du Tavini

Tahiti, le 9 juillet 2026 – Le Tavini huiraatira dénonce la communication « partielle et orientée » du président du parti A fano ti’a Moetai Brotherson. Il rappelle que les élus « sont habilités à arrêter une position de vote » relatif au collectif budgétaire et qu’aucun accord n’a été trouvé. Le Tavini indique même que Moetai Brotherson ne fait plus partie du Tavini puisqu’il est président du parti politique A fano ti’a.
Suite au communiqué du parti A Fano ti’a, le Tavini assure, à son tour dans un communiqué
qu' "aucun engagement de vote n'a été pris » concernant le collectif budgétaire n°2 et dénonce
une communication « partielle et orientée » du président du parti Moetai Brotherson et de son
vice-président Tematai Le Gayic
Le parti indépendantiste explique que la rencontre entre les deux présidents de parti, soit
Oscar Temaru pour le Tavini et Moetai Brotherson pour A fano ti’a avait pour seul objectif de
tenter « une conciliation ». Le parti bleu ciel assure que « aucun accord » relatif au collectif
budgétaire n’a été trouvé, comme le prétend le parti A fano ti’a.
Le Tavini ajoute également que « aucun engagement de vote n'a été pris par les élus du
groupe Tavini à l"Assemblée lors de cet échange, qui n'avait ni le format ni la portée d'une
négociation engageant le groupe ».
Rappelant également que « seuls les élus du groupe, réunis en formation plénière, sont habilités à arrêter une position de vote (..) aucune décision définitive » n'a encore été prise. Le Tavini précise qu’il se « réserve la liberté de son vote » ce vendredi et que le collectif sera examiné avec comme seul objectif « les intérêts du Pays et des Polynésiens »
Le parti bleu ciel dénonce le fait que le parti A Fano Tia rend public et ce « de manière partielle et orientée, des éléments issus d'échanges à caractère privé ou informel, dans le but manifeste d'influencer l'opinion publique par une présentation tronquée des faits ».
Le Tavini fait notamment référence à la polémique relative aux remboursement des frais de campagne concernant les territoriales 2023. Le parti bleu ciel accuse le parti A fano ti’a de diffuser « une version unilatérale d'échanges informels pour tenter d'imposer dans le débat public une lecture favorable à ses seuls intérêts politiques à court terme ».
Le Tavini appelle le président du parti à privilégier « l'éthique relationnelle l'honnêteté
intellectuelle dans sa communication publique condition indispensable à un dialogue
institutionnel respectueux entre les groupes politiques de l’assemblée ».
En conclusion, le Tavini ajoute qu'il y a « lieu de prendre acte par sa signature, en tant que
président de A Fano Tia de la démission d'office de Moetai Brotherson du parti Tavini
Huiraatira No Te Ao Ma’ohi FLP ».
Suite au communiqué du parti A Fano ti’a, le Tavini assure, à son tour dans un communiqué
qu' "aucun engagement de vote n'a été pris » concernant le collectif budgétaire n°2 et dénonce
une communication « partielle et orientée » du président du parti Moetai Brotherson et de son
vice-président Tematai Le Gayic
Le parti indépendantiste explique que la rencontre entre les deux présidents de parti, soit
Oscar Temaru pour le Tavini et Moetai Brotherson pour A fano ti’a avait pour seul objectif de
tenter « une conciliation ». Le parti bleu ciel assure que « aucun accord » relatif au collectif
budgétaire n’a été trouvé, comme le prétend le parti A fano ti’a.
Le Tavini ajoute également que « aucun engagement de vote n'a été pris par les élus du
groupe Tavini à l"Assemblée lors de cet échange, qui n'avait ni le format ni la portée d'une
négociation engageant le groupe ».
Rappelant également que « seuls les élus du groupe, réunis en formation plénière, sont habilités à arrêter une position de vote (..) aucune décision définitive » n'a encore été prise. Le Tavini précise qu’il se « réserve la liberté de son vote » ce vendredi et que le collectif sera examiné avec comme seul objectif « les intérêts du Pays et des Polynésiens »
Le parti bleu ciel dénonce le fait que le parti A Fano Tia rend public et ce « de manière partielle et orientée, des éléments issus d'échanges à caractère privé ou informel, dans le but manifeste d'influencer l'opinion publique par une présentation tronquée des faits ».
Le Tavini fait notamment référence à la polémique relative aux remboursement des frais de campagne concernant les territoriales 2023. Le parti bleu ciel accuse le parti A fano ti’a de diffuser « une version unilatérale d'échanges informels pour tenter d'imposer dans le débat public une lecture favorable à ses seuls intérêts politiques à court terme ».
Le Tavini appelle le président du parti à privilégier « l'éthique relationnelle l'honnêteté
intellectuelle dans sa communication publique condition indispensable à un dialogue
institutionnel respectueux entre les groupes politiques de l’assemblée ».
En conclusion, le Tavini ajoute qu'il y a « lieu de prendre acte par sa signature, en tant que
président de A Fano Tia de la démission d'office de Moetai Brotherson du parti Tavini
Huiraatira No Te Ao Ma’ohi FLP ».