

Moetai Brotherson démissionné du Tavini

Tahiti, le 9 juillet 2026 – Le Tavini huiraatira dénonce la communication « partielle et orientée » du président du parti A fano ti’a Moetai Brotherson. Il rappelle que les élus « sont habilités à arrêter une position de vote » relatif au collectif budgétaire et qu’aucun accord n’a été trouvé. Le Tavini indique même que Moetai Brotherson ne fait plus partie du Tavini puisqu’il est président du parti politique A fano ti’a.



Suite au communiqué du parti A Fano ti’a, le Tavini assure, à son tour dans un communiqué

qu' "aucun engagement de vote n'a été pris » concernant le collectif budgétaire n°2 et dénonce

une communication « partielle et orientée » du président du parti Moetai Brotherson et de son

vice-président Tematai Le Gayic



Le parti indépendantiste explique que la rencontre entre les deux présidents de parti, soit

Oscar Temaru pour le Tavini et Moetai Brotherson pour A fano ti’a avait pour seul objectif de

tenter « une conciliation ». Le parti bleu ciel assure que « aucun accord » relatif au collectif

budgétaire n’a été trouvé, comme le prétend le parti A fano ti’a.



Le Tavini ajoute également que « aucun engagement de vote n'a été pris par les élus du

groupe Tavini à l"Assemblée lors de cet échange, qui n'avait ni le format ni la portée d'une

négociation engageant le groupe ».



Rappelant également que « seuls les élus du groupe, réunis en formation plénière, sont habilités à arrêter une position de vote (..) aucune décision définitive » n'a encore été prise. Le Tavini précise qu’il se « réserve la liberté de son vote » ce vendredi et que le collectif sera examiné avec comme seul objectif « les intérêts du Pays et des Polynésiens »



Le parti bleu ciel dénonce le fait que le parti A Fano Tia rend public et ce « de manière partielle et orientée, des éléments issus d'échanges à caractère privé ou informel, dans le but manifeste d'influencer l'opinion publique par une présentation tronquée des faits ».



Le Tavini fait notamment référence à la polémique relative aux remboursement des frais de campagne concernant les territoriales 2023. Le parti bleu ciel accuse le parti A fano ti’a de diffuser « une version unilatérale d'échanges informels pour tenter d'imposer dans le débat public une lecture favorable à ses seuls intérêts politiques à court terme ».



Le Tavini appelle le président du parti à privilégier « l'éthique relationnelle l'honnêteté

intellectuelle dans sa communication publique condition indispensable à un dialogue

institutionnel respectueux entre les groupes politiques de l’assemblée ».



En conclusion, le Tavini ajoute qu'il y a « lieu de prendre acte par sa signature, en tant que

président de A Fano Tia de la démission d'office de Moetai Brotherson du parti Tavini

Huiraatira No Te Ao Ma’ohi FLP ».



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 9 Juillet 2026 à 22:08 | Lu 918 fois



