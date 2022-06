Moetai Brotherson : "Une plateforme pour les territoriales, c'est souhaitable"

Tahiti, le 18 juin 2022 – Pour le député de la troisième circonscription, la victoire des candidats Tavini marque une nouvelle ère politique et doit aboutir à la création d'une plateforme commune pour les territoriales.



Est-ce que vous vous attendiez à une telle victoire, avec trois députés élus ?



"On a commencé la campagne avec la stratégie de gagner les trois circonscriptions. On a fait ce qu'il fallait pour. On avait les bons candidats pour gagner. Après, on a bénéficié des reports de voix. Mais statistiquement, on savait qu'on avait nos chances."



Édouard Fritch dit que le Tavini doit sa victoire à un front anti-Tapura, êtes-vous d'accord avec son analyse ?



"Je ne suis pas sûr que ce soit un front contre le Tapura, mais peut être un front pour une autre vision de la politique, avec A Here ia Porinetia, avec nos amis de Heiura-Les Verts, avec les votants du Amuitahira'a qui n'ont pas suivi les consignes de leur chef. La sanction pour le Tapura, elle est tombée, c'est certain. Zéro député sur trois, c'est une sanction indéniable."



Pour les territoriales, peut-on voir une plateforme émerger ?



"Certainement, je pense que c'est souhaitable et c'est ce que les Polynésiens attendent : un gouvernement avec des gens compétents peu importe leur couleur. C'est une idée qui mérite d'être creusée. (…) Il faudrait une plateforme d'abord sur les idées, sur un programme."



Même avec Gaston Flosse ?



"Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Il faut toujours être prêt à discuter. Mais, Gaston Flosse est inéligible de toute façon. Il ne pourra pas se présenter aux territoriales. (…) De toute façon, le Tavini, c'est un parti démocratique. Nos militants auront leur mot à dire."



Certains souhaitent qu'Oscar Temaru ne soit pas le seul décideur, qu'en pensez-vous ?



"C'est déjà le cas. Oscar, c'est notre metua, on l'écoute avec beaucoup de sérieux. Il nous guide, mais cette campagne, ce sont les candidats qui l'ont menée. Il nous a laissé carte blanche. On a chacun notre personnalité différente, mais on a les mêmes valeurs."



Deux des députés élus ont moins de 40 ans, Temata'i, à 21 ans, va être le plus jeune député de la 5e République. Est-ce que pour les territoriales, les 20 premiers du Tavini pourraient n'être que des jeunes ?



"Ce serait super, mais, il ne suffit pas d'être jeune pour mériter sa place, pour avoir une légitimité politique. Qu'on soit jeune ou vieux, l'essentiel c'est de ne pas s'engager en politique par ambition personnelle, par désir de pouvoir. Il faut s'engager en politique pour servir son peuple. C'est parfois dur, notamment au niveau familial, on subit des attaques en dessous de la ceinture. Ça peut être douloureux, fatigant."