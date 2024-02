Moetai Brotherson : "On ne peut pas demander à TNTV de devenir Goldorak"

Tahiti, le 31 janvier – TNTV aura une direction à deux têtes. Karl Tefaatau comme directeur général et Yves Haupert comme directeur général délégué. Deux postes qui vont coûter cher à la chaîne de la Mission qui était pourtant fortement encouragée à faire des économies. Mais le président du Pays Moetai Brotherson assume. Interview.



Qu'est-ce qui a motivé cette décision aujourd'hui de nommer deux responsables à la tête de TNTV ?



"Il y a un directeur général qui a été nommé, c'est Karl Tefaatau, et un directeur général délégué qui est Yves Haupert. On s'est posé la question de comment on allait, à la fois, rassurer la partie journalistique, la partie classique de TNTV - c'est un métier particulier, c'est un métier qui ne s'invente pas - , et puis opérer cette transition, cette mutation de l'outil. Donc on a fait ce choix d'associer l'expérience journalistique d'Yves Haupert qui a été qui plus est directeur général de la chaîne à une autre époque, avec l'expérience des nouvelles technologiques et du numérique, avec cette capacité d'innovation que nous avons décelée chez Karl Tefaatau.



Parce que votre ambition, c'est toujours de transformer TNTV en "web TV" ?

On est bien au-delà de la "web TV". La web TV c'était mon idée en 2011. Donc on est en 2024 et on est bien au-delà de la "web TV".



Vous voulez faire quoi exactement ? Quel est votre projet pour la chaîne ?

Le principe de base c'est de se dire que si on continue de faire la même chose, on aura de plus en plus de mal à justifier le milliard qu'on met tous les ans dans TNTV. C'est ce que j'ai dit aux employés. (...) Tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire : pourquoi on met un milliard dans TNTV et pas dans du logement social et pas dans ceci ou dans cela. Donc ça veut dire que si TNTV ne fait pas sa mutation, et que si d'ici quelques années, TNTV n'est pas capable de démontrer une inversion de la courbe de demande de subventions, de faire la démonstration qu'elle a su étoffer son panel d'activités, qu'elle a su faire preuve de créativité, on aura de plus en plus de mal à répondre à ces gens qui demandent pourquoi on donne un milliard à TNTV.



Mais justement, ça paraît paradoxal. Deux postes de directeur, ça va coûter cher ?



Ecoutez, à un moment donné, si vous voulez changer les choses, si vous voulez donner à TNTV la capacité de faire sa mutation, vous ne pourrez pas le faire sans mettre un centime. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, à enveloppe constante, demander à TNTV de faire sa mue et de devenir Goldorak.



Certainement, mais vous aviez quand même demandé aux candidats, cela faisait partie des critères, de vous présenter un plan pour réduire les coûts de fonctionnement. Or là, par cette décision, vous les augmentez clairement...



Oui mais ce n'est pas gênant. On les augmente à un instant T pour, sur le moyen et le long terme, avoir des résultats. A un moment donné, il faudra rénover ces studios, il faudra les transformer... il faudra de l'investissement. Donc la nouvelle direction de TNTV va venir nous voir à un moment en nous disant pour qu'on puisse faire notre mutation, on va vous demander plus, parce qu'on a un plan. C'est ça qui est important.



Et comment vont-ils se répartir les rôles et les tâches ?



On en a discuté avec les deux intéressés (...) on a fait une répartition qui nous paraît logique, c’est-à-dire que le directeur général délégué, donc Yves Haupert sera en charge des programmes et de l'information, les domaines qu'il maîtrise, et tout le reste sera à la charge du directeur général.



Dernière question, comment les salariés ont accueilli ce binôme ? Ils ont eu l'impression d'être écoutés ?

Je pense qu'ils étaient déjà satisfaits qu'on ait fait cette consultation du personnel. On n'était pas obligés et on l'a fait. Si on n'avait pas tenu compte de l'avis du personnel on aurait pas du tout retenu la candidature de Yves Haupert. On l'a fait donc la preuve il est aujourd'hui DDG. Evidemment il y a encore des inquiétudes, des inconnues, se dire où est-ce qu'on va aller. Ça c'est la mission première du DG et du DGD dans les jours qui viennent de revenir voir leur personnel, leurs collaborateurs et de leur dire : bon, les gars, on est tous sur le même bateau, voilà ce qu'on vous propose comme cap, allons-y !



