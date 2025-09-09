

Moerani Frébault nommé secrétaire national Outre-mer de Renaissance

TAHITI, le 22 septembre 2025- Le député polynésien renforce sa place au sein de la majorité présidentielle. Dimanche, lors du grand meeting de rentrée du parti Renaissance, il a été officiellement désigné pour porter la voix des territoires ultramarins.



Le député de la Polynésie française Moerani Frébault franchit une nouvelle étape politique. « Une nouvelle mission m’a été confiée hier lors du congrès de Renaissance réunissant des milliers de personnes et elle va me permettre de mieux faire entendre la voix de la Polynésie et des Outre-mer », a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux.



Dimanche, au grand meeting de rentrée du parti présidentiel, il a été nommé secrétaire national en charge de l’Outre-mer. « Mon rôle sera de représenter le parti sur tous les sujets ultramarins, d’animer le débat public et de préparer les éléments programmatiques pour les prochaines élections, notamment la présidentielle », précise l’élu. Pour lui, cette responsabilité est « une voix encore plus forte et plus audible », non seulement pour la Polynésie mais aussi pour l’ensemble des territoires ultramarins.



Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 22 Septembre 2025 à 11:17 | Lu 690 fois



