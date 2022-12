Modernisation du réseau aux Marquises et Mataiva

Mercredi, le conseil des ministres a approuvé les travaux de modernisation du réseau de faisceaux hertziens de l’archipel des Marquises et de Mataivea. L’objectif est de permettre une meilleure connexion aux villages les plus isolés.



Le conseil des ministres a approuvé mercredi, les travaux de modernisation du réseau internet par voie hertzienne de l’archipel des Marquises et de Mataiva. Depuis la mise en service du câble sous-marin domestique Natitua, le très haut débit est accessible dans 10 îles des Tuamotu et des Marquises. Dans ces îles raccordées, le réseau est également acheminé indirectement vers 10 autres îles par faisceaux hertziens. La vallée de Marquises et l’atoll de Mataiva sont donc aujourd’hui desservis par plusieurs réseaux. De par leur isolement dans le Pacifique mais aussi par l’enclavement des villages de vallées au sein même des îles qui le composent, les Marquises sont très difficiles à raccorder.

L’objectif est de remplacer ces multiples technologies, par un réseau principal de faisceaux hertziens, raccordant la majorité des sites existants, qui pourront distribuer aux abonnés, les services du très haut débit. Ce projet permettra aux habitants isolés de bénéficier de service de qualité, au même titre que les villages principaux. Pour rappel ce projet s’inscrit dans le Plan de relance de la Polynésie française 2021-2023, qui a pour finalité de renforcer la résilience des acteurs économiques du pays et d’accélérer la transformation économique.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 28 Décembre 2022 à 19:55 | Lu 65 fois