Mobilisation intensive des communes contre le Covid

Tahiti, le 26 janvier 2021 – Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, et le président du Pays, Edouard Fritch, ont convié lundi les maires de l’archipel de la Société à une réunion de travail sur la gestion de l’épidémie de Covid-19. Les échanges ont également largement porté sur l’importance de la vaccination pour lutter durablement contre l’épidémie.



Lundi, les maires de l'archipel de la Société ont participé à une réunion de travail avec le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, et le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, pour aborder la gestion de l'épidémie de Covid-19.

Cette rencontre a permis de faire un point sur la situation sanitaire en Polynésie française et d’échanger sur les conséquences de la propagation accélérée du virus qui est observée dans le monde ces derniers jours à la suite de l’apparition de plusieurs variants.



Face à ce nouveau risque de contamination massive, les maires ont indiqué que les mesures réglementaires en vigueur étaient toujours nécessaires pour lutter contre la propagation du virus même si la situation épidémiologique s’est améliorée sur le territoire.



Ils ont rappelé aux autorités du Pays et de l’État la mobilisation intensive et continue de leurs services via les Plans communaux de sauvegarde (PCS) pour agir au plus près de la population. Les échanges ont également largement porté sur l’importance de la vaccination pour lutter durablement contre l’épidémie.



Les autorités de santé du Pays ont pu apporter aux tavana les explications qui leur sont nécessaires pour informer la population.



Enfin, les tavana ont souligné l’importance de trouver des activités, notamment sportives, pour occuper la jeunesse.