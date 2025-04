Mister Tahiti 2025, c'est reva !

Tahiti, le 2 avril 2025 - Depuis le 1er mars, le casting de Mister Tahiti 2025 est officiellement lancé. Après Karl Chung-Tan touchant, le comité organisateur de l'élection invite d'ores et déjà les plus motivés à tenter leur chance. Les prétendants devront mesurer au moins 1m70, être âgé de 18 à 35 ans, et surtout être “de bonne moralité, de bonnes mœurs et garant des valeurs traditionnelles que relaie le Comité Mister Tahiti”.



Depuis le 1er mars, le casting pour l'élection 2025 de Mister Tahiti est ouvert aux prétendants. Et si avoir un corps de rêve aide assurément, le Comité Mister Tahiti insiste surtout sur les valeurs portées par les candidats : “Ce n'est pas tout d'être beau, il faut aussi être une bonne personne. On aime voir chez nos candidats qu'ils soient bienveillants, altruistes, tout ce qui fait le ‘ta'ata tahiti’ que l'on apprécie tant”, rappelle le Comité Mister Tahiti. Toutefois, afin d'être accepté à l'élection, les prétendants au titre devront tout de même mesurer au minimum 1m70, être âgé de 18 à 35 ans, ne pas avoir fait l'objet de chirurgie esthétique (hors réparatrice), et ne pas souffrir d'une maladie particulière et incompatible avec les fonctions et les obligations que requiert le titre de lauréat.



Et pour les plus ambitieux, le Comité Mister Tahiti prévient : “Pour prétendre au titre de Mister France, le candidat doit être célibataire, ne pas être marié ou prévoir de le faire dans l'année de l'élection, ne pas avoir d'enfant, et ne pas être divorcé ou pacsé.” Et si les tatouages sont acceptés, ils ne devront pas être situés dans la zone du visage et du cou. Néanmoins, l'organisation précise : “Les tatouages ne sont pas disqualifiants, mais chaque candidat tatoué fera l'objet de discussions. L'élection de Mister Tahiti ce n'est pas qu'un examen, c'est une aventure. Certaines personnes sont là pour la vivre et donc le Comité peut décider que telle ou telle personne puisse y participer.”



Une plus grande scène donc plus de candidats



Mais surtout, pour l’édition 2025, le Comité promet quelques surprises : “Cette année, la soirée de l'élection se tiendra le 27 septembre à To'ata”, explique Yamila Apiu, membre du Comité Mister Tahiti. “Chaque année nous essayons de revoir un peu notre copie, le but étant de toujours s'améliorer et surtout de proposer quelque chose de nouveau. Cette année nous aimerions donc proposer un peu plus de candidats. Dans ce sens, nous avons sollicité plusieurs communes afin qu'elles proposent leurs Misters à cette élection. Nous espérons ainsi créer une synergie.”



Et par soucis de transparence, le Comité rappelle : “Dans la notation, 30% sont dévolus aux performances personnelles, c'est-à-dire tout ce que le candidat peut contrôler. Il s'agit entre autres de l'oral, les épreuves écrites, le sport, etc. Puis, 30% de plus sont dévolus au vote populaire. Donc là tout va dépendre de leur manière d'interagir sur les réseaux sociaux, etc. Et enfin, les 40% restants sont pour le jury le soir de l'élection. Les candidats seront notés sur leur aptitude à faire le show !” Pour cette année, la soirée de gala est prévue le 16 août à l'hôtel Hilton, et la soirée de l'élection le 27 septembre à To'ata.