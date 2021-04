Mission marquisienne accomplie pour Murielle Arondeau

Nuku Hiva, le 20 avril 2021 - Après trois ans et demi à la tête de l’unique hôpital des Marquises et de la subdivision de santé de l’archipel, le contrat de Murielle Arondeau s’achève. Durant sa mission, elle a considérablement fait évoluer les unités de soin et s’est notamment battue pour l’installation de l’hélicoptère pour les évasans. Elle officiera désormais à Raiatea avant de prendre sa retraite dans quelques mois.



La dynamique directrice de l’hôpital de Nuku Hiva, Murielle Arondeau, a quitté les Marquises, lundi. En l’espace de 42 mois, elle aura considérablement transformé les unités de soin de l’archipel afin de les rendre plus performantes. C’est non sans une certaine émotion qu’elle revient sur les grands chantiers de son mandat aux îles Marquises.



“Ma plus grande satisfaction, explique Murielle Arondeau, c’est d’avoir remis à niveau toutes les structures de soin des Marquises, aussi bien au niveau de l’hôpital que des infirmeries et des postes de santé des îles, de les avoir entièrement rénovés et rééquipés. Il y a eu aussi la rénovation de la station d’épuration, de la centrale électrique, ainsi que des moyens spécifiquement médicaux comme une ambulance ASU par exemple. Nous avons aussi obtenu des ressources humaines supplémentaires, parce que ça faisait partie de cette remise à niveau pour avoir un système de santé beaucoup plus performant. Notamment un doublement des postes isolés dans des îles où il n’y avait qu’un infirmier comme à Ua Huka, Tahuata et Fatu Hiva, et d’avoir aussi obtenu un poste supplémentaire de médecin urgentiste pour les Marquises du sud. Ceci va renforcer l’équipe médicale de Hiva Oa et permettre à ces médecins de se relayer dans les îles qui n’ont pas de médecin et qui en ont besoin, c’est-à-dire Tahuata et Fatu Hiva.”



"Profondément marquée par le décès du petit Hoane”



“À mon arrivée, après un état des lieux, j’avais prévu et annoncé un programme d’investissement sur trois ans, précise Murielle Arondeau. Et le plus gros a été fait, même s’il reste quelques travaux de rénovation à terminer. Mon principal combat aura été la mise en place de l’hélicoptère, c’est un combat que je n’ai pas mené seule mais avec les élus des Marquises, le gouvernement et l’État. Ce qui m’a profondément marquée c’est bien sûr le décès du petit Hoane, qui a été pour moi l’événement de trop, la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Mais il faut savoir qu’avant ce décès, il y a eu une quinzaine de personnes qui sont mortes par faute de transport urgent entre les îles et l’hôpital de Nuku Hiva.”



“Au niveau des équipements, je suis bien sûr satisfaite d’avoir obtenu l’installation au sein de l’hôpital d’un mammographe, d’un appareil de radiographie dernière génération, et bien sûr le scanner qui émanait d’une demande de ma part appuyée par le corps médical. A cet effet, nous avons aussi obtenu un deuxième poste de manipulateur radio.”

L’an prochain les travaux initiés par l’ancienne directrice se poursuivront, il sera notamment question d’agrandir l’hôpital de Nuku Hiva avec un espace de santé publique dans lequel se trouveront un nouveau laboratoire et des salles de consultations.



Murielle Arondeau s’est envolée ce matin pour Raiatea, où elle assurera l’intérim du chef de l’hôpital de Uturoa, pendant quatre mois et demi, en attendant son départ en retraite bien mérité.