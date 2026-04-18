

Miss Tahiti 2026 - Portraits des 10 candidates



​ Candidate numéro 1 – Orama Mollimard, 30 ans, 1,64 m

“Je me suis inscrite à Miss Tahiti pour me surpasser, relever un nouveau challenge et transmettre mon amour pour la Polynésie. Je suis guide culinaire et je propose des tours aux voyageurs pour leur faire découvrir Papeete à travers la gastronomie. Je suis passionnée de danse, de voyage et d’écriture. J’écris énormément, notamment sur tout ce qui touche au développement personnel. Hinatea Boosie m’a beaucoup marquée par le rayonnement qu’elle continue d’avoir, autant au niveau local qu’international. Aujourd’hui, une fois l’organisation en place, l’aventure n’est que du bonheur. Le premier shooting à Bora Bora nous a tout de suite mises dans le bain.”

Candidate numéro 2 – Keanavai Ie, 20 ans, 1,68 m

“Je me suis inscrite dans la continuité de mon expérience à Miss Arue. Je suis fière de représenter ma commune et mon titre. C’est mon troisième concours de beauté.

Je suis étudiante en deuxième année de BTS Gestion de la petite et moyenne entreprise (GPME). Je suis passionnée de ‘ori Tahiti et de volley-ball. Avec beaucoup d’organisation, on arrive à organiser notre emploi du temps même si beaucoup d'entre nous ont un travail. La cause que je souhaite défendre est celle des enfants défavorisés, notamment ceux du quartier d’Erima où j’ai grandi, mais aussi plus largement ceux de Tahiti.”

Candidate numéro 3 – Leia Diard, 22 ans, 1,72 m “Je suis enseignante de ‘ori Tahiti à mon compte. J’enseigne à l’étranger ainsi qu’en Polynésie, dans une école reconnue. Je me suis inscrite parce que j’aime les challenges. C’est un projet que j’avais depuis longtemps, encouragée par mon entourage, pour faire partie de cet héritage où chaque année une femme est élue. Je suis passionnée de nourriture, j’adore éveiller mes papilles. Quand j’étais petite, j’ai rencontré Mehiata Riaria : j’étais émerveillée, elle reste ma préférée. Aujourd’hui, on arrive à bien fédérer entre candidates.”

Candidate numéro 4 – Iriatai Allain, 25 ans, 1,75 m “C’est un rêve de petite fille depuis mes 12 ans. Je participe pour créer du lien, partager nos histoires et se soutenir, peu importe notre vécu. Avant, j’étais community manager, mais aujourd’hui, je me consacre pleinement à l’élection. J’avais peur du contact avec les autres candidates car je suis timide, mais je me sens très bien avec elles. Je suis passionnée par les animaux, ils m’ont appris la patience et le don sans compter. J’aime aussi voyager, manger et faire plaisir à mes proches. Ravahere Silloux m’a beaucoup inspirée par son courage, c'est mon inspiration.”

Candidate numéro 5 – Turama Tapi, 22 ans, 1,79 m “Je viens de Bora Bora et je suis chargée financière et administrative pour un groupe de l’OPT. Je participe au concours pour me dépasser, me redécouvrir et créer du lien. En 2024, j’ai été élue Purotu no Bora Bora. Je suis quelqu’un qui aime bouger, surfer, je dis toujours oui aux opportunités. Les Miss qui m’ont marquée sont Mehiata Riaria et Hinarere Taputu. Aujourd’hui, je me sens prête à représenter Tahiti plus loin.”

Candidate numéro 6 – Turama Arapari Cowan, 24 ans, 1,76 m “Originaire de Moorea, je suis chargée de la coordination administrative, de la gestion financière et de l'infographie dans une société d’import-export. Je me suis inscrite par responsabilité, en tant que première dauphine de Miss Aimeho Nui 2025. Je suis passionnée de randonnée et de ‘ori Tahiti. Ma tante, Miss Tahiti 1972, Moea Arapari, m’a énormément inspirée. J’étais très proche d’elle.”

Candidate numéro 7 – Heiani Corneloup, 25 ans, 1,74 m “Je me suis présentée pour me révéler et me dépasser. Je suis chargée de communication et vendeuse dans le secteur de la perle. Depuis le début de l’aventure, nous avons partagé des sorties et je ressens beaucoup de gratitude. J’étais stressée, mais aujourd’hui, je suis très fière. Petite, j’étais fan de Mehiata Riaria pour ce qu’elle dégage.”

Candidate numéro 8 – Moevai Uuru, 24 ans, 1,73 m “Je me suis présentée pour représenter Tahiti avec fierté, partager notre culture et inspirer la jeunesse polynésienne. Cette aventure me permet de sortir de ma zone de confort. Je suis actuellement entièrement dédiée à Miss Tahiti. Mehiata Riaria et Hinaupoko Devèze m’inspirent par leur personnalité. J’ai hâte de voir jusqu’où cette aventure va me mener.”

Candidate numéro 9 – Heimiri Huri, 21 ans, 1,70 m “Je suis hôtesse de l’air et passionnée de marche et de ‘ori Tahiti. Participer à cette aventure est une opportunité de me dépasser et de prendre confiance en moi. C’est un univers totalement nouveau pour moi, car je suis quelqu’un de discret. Le fait de voir chaque jour les autres filles renforce notre amitié et notre cohésion. Je souhaite utiliser la visibilité des réseaux sociaux pour influencer positivement la population.”

Candidate numéro 10 – Vaheana Lasserre, 19 ans, 1,67 m “Je suis étudiante en langues étrangères appliquées à l’université. Je suis passionnée de va’a et de randonnée. Je participe à cette aventure pour suivre le parcours de ma maman, ancienne Miss Marquises et deuxième dauphine de Miss Tahiti. Je n’avais jamais fait de concours ni de défilé auparavant. Nos journées sont très chargées, mais nous sommes très bien encadrées. J’admire particulièrement Hinaupoko Devèze pour son écoute.”

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 20 Avril 2026 à 18:10 | Lu 315 fois



