Miss Tahiti 2025 : les trois meilleures au test de culture générale

Tahiti, le 11 juin 2025 - Le test de culture générale du concours Miss Tahiti 2025 a livré son verdict mardi soir, avec trois candidates qui se sont démarquées.



Le test de culture générale du concours Miss Tahiti 2025 s'est tenu mardi soir, révélant les trois candidates les plus performantes de cette épreuve exigeante. En tête du classement : la candidate n°8, Hilina'i Tamarii. Elle est suivie par Te Ahi Atea Parau (candidate n°5), puis par Anaiva Calmajis (candidate n°4), qui complète ce trio de tête. Le test comprenait des questions portant sur la culture polynésienne, l'histoire, l'actualité et la logique. Une dictée ainsi qu'un exercice d'anglais sont venus clore l'évaluation.



Prouvez vos connaissances chez vous. Découvrez ci-dessous le test officiel de culture générale du concours Miss Tahiti 2025 :



Evaluation Culture Générale - Miss Tahiti 2025.pdf (488.87 Ko)



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 11 Juin 2025 à 15:20 | Lu 584 fois