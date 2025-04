Miss Tahiti 2025 - Les portraits des 10 candidates



Candidate numéro 1 – Haraiki Tu, 27 ans, 1,60 m



“Je me suis inscrite à Miss Tahiti pour vivre cette aventure et aussi pour inspirer les jeunes, surtout les femmes, à croire en elles. Je veux montrer qu'il ne faut pas avoir de stéréotypes et que chacune a sa place, il faut juste oser. Aujourd'hui, je vis quelque chose d'extraordinaire et d'unique. On voit ça souvent à la télé, et là, le vivre en vrai, c'est une chance. Cela me permet aussi de mieux me connaître. J'ai été garçon manqué, j'ai fait un peu de mannequinat, mais Miss Tahiti, c'est vraiment différent. Cela me pousse à sortir de ma zone de confort, et j'adore ça. Aujourd'hui, je suis à fond dans l'aventure et on verra la suite.”

Candidate numéro 2 – Kauehi Brunel, 25 ans, 1,71 m



"Je participe à cette élection pour découvrir un nouvel univers, celui de la beauté, des galas et des spectacles. C'était une opportunité qui s'est présentée un peu par hasard, mais que j'ai voulu saisir pour m'épanouir davantage en tant que femme. Je travaille actuellement à la Banque de Tahiti et même si l'organisation entre le travail et cette aventure est parfois intense, je suis heureuse de pouvoir vivre pleinement cette expérience. De plus, l'entente avec les autres candidates est excellente, ce qui rend cette aventure encore plus agréable. Même si cela reste une compétition, il y a beaucoup d'entraide et de bienveillance entre nous."

Candidate numéro 3 – Clara Taero, 18 ans, 1,73 m



"Après avoir été élue première dauphine de Miss Arue 2025, j'ai eu envie de continuer et de viser encore plus haut. Étant la plus jeune du groupe, je me suis dit qu'il fallait oser dans la vie et saisir cette chance. Actuellement, j'attends les résultats de mon concours de gendarmerie, et cette aventure me permet de me redécouvrir en attendant. Depuis ma sélection, je trouve l'expérience très instructive, même si le rythme est plus intense que ce à quoi je m'attendais. Mais quand on veut, on peut. Il y a énormément de soutien entre les filles, c'est donc motivant d'avancer toutes ensemble."

Candidate numéro 4 – Anaiva Calmajis, 26 ans, 1,74 m



"J'ai toujours voulu faire Miss Tahiti, mais entre mes longues études et ma vie professionnelle, je n'avais jamais trouvé le bon moment. Maintenant que j'ai le diplôme dans la poche, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. L'aventure dépasse toutes mes attentes : nous sommes très bien entourées, coachées, et c'est une expérience intense, magique, riche en rencontres et en apprentissages. Je suis pharmacienne aujourd'hui, et grâce à mes employeurs, j'ai pu aménager mon planning, même si ça demande beaucoup d'organisation. Depuis le collège, on m'encourageait à tenter ma chance, mais je n'osais pas. Après mon expérience en France, j'ai pris confiance, et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'être là."

Candidate numéro 5 – Te Ahi Atea Parau, 23 ans, 1,83 m



"Cela fait quelques années que ma famille et mes amis me poussaient à participer, et cette année, je me suis enfin sentie prête à me lancer. Depuis petite, j'ai toujours eu envie de porter un message d'amour, de donner de l'amour, et aujourd'hui, je veux utiliser cette aventure pour mettre en lumière des causes et des personnes qui proposent des solutions. Je suis étudiante en entrepreneuriat pour devenir mon propre patron et j'ai aussi des petits jobs le week-end. Ce n'est pas facile de tout gérer en même temps, mais je m'adapte. L'aventure est vraiment au-delà de ce que j'imaginais : derrière les paillettes, il y a beaucoup de travail, de belles surprises, et je suis très contente d'être là."

Candidate numéro 6 - Hinaupoko Deveze, 23 ans, 1,82 m



"Cette aventure est un vrai défi personnel. Elle me permet de dépasser mes peurs et de sortir de ma zone de confort. J'ai toujours grandi avec l'envie d'être impliquée dans les changements de notre société, et je me dis que grâce à cette élection, je pourrai agir, contribuer et inspirer à faire évoluer les choses, surtout au sein de ma Polynésie. C'est une aventure très surprenante car on ne peut pas s'imaginer ce qu'elle nous réserve. Les rencontres, le partage, c'est unique, et il faut la vivre pour la comprendre."

Candidate numéro 7 - Tepoe Faua, 25 ans, 1,73 m



"Cela fait longtemps que mes proches m'encouragent à me présenter, mais c'est vrai que je ne me sentais pas tout à fait prête. Depuis deux ans, j'ai pris conscience que cette élection me permettrait de me dépasser et d'évoluer. Mais sincèrement, je ne m'attendais pas à cela. Je vis une aventure incroyable, j'ai une énorme chance d'être là. Il y a une ambiance formidable et, malgré l'emploi du temps chargé, on est reboostées quand on se retrouve pour la préparation du concours. On a toujours un petit mot d'encouragement entre nous qui fait du bien. On n'a pas envie que ça s'arrête."

Candidate numéro 8 - Hilina’i Tamarii, 24 ans, 1,74 m



"Après cinq ans d'études pour devenir ingénieure en génie maritime loin du Fenua, je suis revenue avec l'envie de vivre une nouvelle expérience. Les concours de beauté en sont une, et je me suis d'abord lancée dans celui de Miss Punaauia que j'ai gagné cette année. J'ai donc voulu continuer l'aventure, ce qui m'a amenée à me présenter à Miss Tahiti. Nous vivons une histoire incroyable toutes ensemble depuis notre sélection. C'est très intense entre notre investissement pour le concours et notre travail, mais nous avons la chance d'être là, donc nous nous donnons les moyens d'y arriver. J'ai vraiment à cœur d'œuvrer pour notre Fenua."

Candidate numéro 9 - Joaddan Adams, 30 ans, 1,68 m





“Quand j’ai vu que Miss France avait plus de 30 ans, je me suis dit que je pouvais encore postuler. C’est une expérience que je voulais vivre depuis longtemps, car je voulais apprendre à prendre soin de moi et à avoir un peu plus confiance en moi. Je trouve que l’élection de Miss Tahiti te permet de te découvrir et de donner une meilleure version de toi-même. L’amitié qui règne entre nous nous aide à accomplir les différentes missions dans lesquelles nous devons nous investir depuis notre sélection. Ce soutien permanent nous permet de vivre l’aventure plus sereinement.”

Candidate numéro 10 - Rachel Moutame, 29 ans, 1,64 m





“Je me suis présentée à cette élection car je voulais apporter de l’espoir aux personnes qui ne croient pas en elles, qui pensent qu’il est impossible d’y arriver. J’ai envie de leur montrer que tout le monde est capable de franchir les barrières qu’on s’est fixées. Je vis quelque chose d’unique, complètement différent de ce que je vis actuellement. J’ai découvert d’autres facettes de ma personnalité, et c’est ce qui fait la beauté de ce concours : apprendre à nous découvrir et à avoir confiance en nous.”

Rédigé par Propos recueillis par Orianne Leleivai et Manu Rodor le Lundi 28 Avril 2025 à 18:21 | Lu 3453 fois