Miss France : Vaimalama de retour au fenua jeudi soir

"J’ai eu l’honneur de remettre cet après midi au nom du Président, au nom de notre gouvernement mais je crois pouvoir dire en notre nom A TOUS, un tifaifai et un porte plume en bois rare monté d’une perle noire à notre nouvelle Miss France, Miss Tahiti Vaimalama Chaves.



Je lui ai témoigné de la fierté de notre pays, de l’honneur, du bonheur qu’elle a donné à tous les Polynésiens!

Je pense que vous serez nombreux présents à son retour au Fenua prévu pour ce jeudi soir (heure d’arrivée à Tahiti à confirmer).



Un grand moment de rencontre est également en cours d’organisation avec notre population très certainement pour ce samedi dans les jardins de Paofai. Tout cela sera confirmé dans les jours prochains par un communiqué officiel car l’organisation n’est pas encore totalement arrêtée. Le gouvernement et les comités Miss Tahiti et Miss France préparent cet événement au mieux.



Le gouvernement attend comme tous les Polynésiens avec impatience le retour de notre ambassadrice désormais nationale qui porte haut les couleurs du Fenua !!



Notre miss m’a salué en partant en me disant en reo tahiti : Ia maitai to oe tere !!!"