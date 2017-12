Miss France : Les confidences de Turouru Temorere

PAPEETE, le 14 décembre 2017- Le grand jour se rapproche pour Turouru Temorere, Miss Tahiti 2017 et les 29 autres prétendantes au titre de Miss France 2018. A quelques heures de la cérémonie qui se déroulera en direct de Châteauroux samedi 16 décembre dès 10 heures, Turouru Temorere s’est laissée aller à quelques confidences pour Tahiti infos. Grand oral, talons aiguilles, passage en maillot de bain, ambiance entre les filles…



Le grand jour approche, comment te sens-tu à quelques jours de l’élection ?

"Je me sens bien, on a eu notre première répétition sur le plateau (au Mach 36) aujourd'hui. Le sol ne glisse pas comme je l'avais imaginé. J'ai hâte de montrer ce qu'on a appris durant ces 15 derniers jours, de faire le show et de vivre cette soirée tant attendue. "



Comment s’est déroulé le voyage de préparation en Californie ?

" Le voyage en Californie s'est super bien passé. On a eu plusieurs activités durant le séjour : découverte des lieux, moments libres de détente et le fameux test de culture général. Nous avons passé une soirée chez Mareva Georges, ancienne miss Tahiti et ancienne Miss France, où l'accueil a été chaleureux et convivial. "



Quelle est l’ambiance entre les candidates ?

" Dans la promotion 2018, toutes les filles s'entendent bien. Je me suis faite de nouvelles amies avec qui je compte bien garder contact. Qui sait ? Elles viendront peut-être à Tahiti l'année prochaine... "



Comment se passent les préparations pour les épreuves à Châteauroux ?

" Ici, à Châteauroux, les nuits sont courtes et les journées sont longues. Nous avons des répétitions tous les jours de 9 à 19 heures. Nous marchons en chaussures à talon tous les jours, je plains mes pieds... mais l'expérience et l'aventure en valent largement la peine ! "



T’es-tu entraînée pour l’épreuve du grand oral ?

" Pour l'épreuve du grand oral, je dirais que s'entraîner est un grand mot. J'ai plutôt fait un travail sur moi-même, pour en savoir davantage sur moi. Le mien s'est plutôt bien passé, la plupart des questions que j'ai eues, n'étaient que sur moi, il faut bien se connaître en fin de compte...Et puis, je dois avouer que l'aide et les conseils du Comité Miss Tahiti et de mon coach Fred Cibart m'ont beaucoup apporté pour cette préparation. "