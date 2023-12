Miss France 2024, cheveux courts, revendique la “diversité” de la femme

Dijon, le 17 décembre 2023 - Les cheveux courts, Miss Nord-Pas-de-Calais, élue Miss France 2024 samedi soir à Dijon, a fait de sa candidature le symbole de la diversité féminine lors de ce concours de beauté entaché par une récente condamnation en justice pour des images de candidates les seins nus.



“Personne ne doit vous dicter qui vous êtes”, a déclaré Eve Gilles, 20 ans, lors du concours de Miss France, qu’elle a remporté samedi, faisant de son seul choix de garder les cheveux courts une différence par rapport aux autres Miss, toutes à la chevelure longue.



Originaire de Quaëdypre, un village proche de Dunkerque, Eve Gilles a promis de “défendre les valeurs des femmes fortes”. “Le body shaming, on le subit au quotidien, peu importe. On a tous nos imperfections. Chaque femme est différente, nous sommes tous uniques”, a-t-elle expliqué en conférence de presse.



La nouvelle Miss France, étudiante en deuxième année de licence mathématiques et informatique, n'a pour autant pas précisé sa position sur le concours de “beauté” auquel elle a participé et qui est largement contesté par les féministes.



Succédant à Indira Ampiot, Miss Guadeloupe et France 2023, Eve Gilles a été sélectionnée au terme d'un grand “show”, selon les mots de Jean-Pierre Foucault, 76 ans et présentateur depuis 1995. Une moitié de la note est délivrée par les téléspectateurs et l'autre par un jury de sept femmes.



Ses cheveux courts et bruns, et son teint mat valent à la nouvelle Miss France, originaire de l'île de La Réunion, d'être comparée à des célébrités telles que l'actrice américaine Halle Berry, la mannequin Linda Evangelista, l'actrice espagnole Ursula Corbero ou même “Rihanna à l’ancienne”, comme le dit un internaute.



Chaque cérémonie de Miss France compte parmi les audiences les plus élevées de TF1 (7,1 millions de téléspectateurs l'an dernier).