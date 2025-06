Miss Dragon : les candidates face au jury

Tahiti, le 31 mai 2025 – Les six prétendantes à la couronne de Miss Dragon ont passé l’épreuve du grand oral, ce samedi. L’occasion de commencer à dévoiler leur personnalité et leurs atouts, avec une note comptant pour 40 % du résultat final à la clé. Prochaine étape : samedi 7 juin, à la mairie de Papeete, pour une soirée d’élection de “rêve”.



Dernière ligne droite pour les six candidates à l’élection Miss Dragon. Avant la soirée d’élection, samedi 7 juin, à partir de 18 heures, dans les jardins de la mairie de Papeete, les jeunes femmes avaient rendez-vous à l’hôtel Te Moana pour le grand oral en tenue traditionnelle chinoise, sous forme d’entretiens individuels de 10 à 15 minutes. Une fois coiffées et maquillées, les jeunes femmes ont décompressé en musique : malgré la compétition, une belle harmonie ressort de ces dernières semaines de préparation.



“Nous avons commencé à tout mettre en place dès le mois d’avril”, confie Georges Vanffaut, président et directeur artistique du comité Miss Dragon, renforcé autour d’une équipe de dix personnes en mettant l’accent sur le coaching et la communication. “Aujourd’hui, l’objectif, c’est d’apprendre à connaître les candidates, leurs valeurs et leurs ambitions, mais aussi leur aisance et leur élégance. On recherche quelqu’un qui soit capable de représenter la communauté chinoise localement et à l’international à travers le concours Miss Chinese, qui devrait reprendre cette année.” La pratique d’une langue chinoise, notamment le hakka, n’est pas obligatoire, mais appréciée.

Marquer des points L’enjeu est de taille pour les prétendantes à la couronne de Miss Dragon, puisque cette première évaluation compte pour 40 % de la note finale, les 60 % restants étant attribués le soir de l’élection. Pour les neuf membres du jury présidé par Ruth Manea, Miss Tahiti 1985, la tâche est tout aussi rude. À commencer par Meileen Foug Sung, Miss Dragon en titre, passée par cette étape il y a tout juste un an : “C’est comme si c’était hier, avec le stress et la préparation tôt le matin. C’est difficile, mais il faut essayer de profiter de cette expérience. Ce n’est que du positif !” Pour Karl Chung Tan, Mister Tahiti 2024 et deuxième dauphin à Mister France 2025, les rôles sont aussi inversés. “Passer un oral devant un jury, ce n’est jamais simple. Les évaluer, ce n’est pas facile non plus, car elles sont toutes différentes. C’est une grosse responsabilité !”, souligne-t-il. Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, fait également partie du jury.



La préparation des candidates se poursuit. Les activités et les rencontres ont été mises en pause pour leur permettre d’affiner leur “talent show”, l’un des quatre passages prévus pour la soirée d’élection en direct web et TV, dont le thème promet de nous faire “rêver”.



Marie-Claude Lonfat, première Miss Dragon



Sacrée Miss Dragon 1970 à l’âge de 19 ans, Marie-Claude Lonfat-Chansay participe pour la première fois à l’élection en tant que membre du jury. Un rôle qui la replonge dans sa propre expérience en tant que candidate et ambassadrice de la communauté chinoise en Polynésie. “À l’époque, il n’y avait pas d’oral. Ce n’était pas aussi bien organisé qu’aujourd’hui : on se débrouillait nous-mêmes pour nous préparer à défiler, ce sont des amies qui m’avaient coiffée et maquillée et ma mère qui m’avait fait mes robes. On n’avait que deux passages : robe courte et robe traditionnelle chinoise. J’avais le trac et j’étais timide, mais j’en garde un très bon souvenir !”, confie-t-elle. À 74 ans, la commerçante est admirative de la relève : “Je suis contente de voir que cette élection existe encore. Les filles sont bien prises en charge et je trouve qu’elles ont plus d’assurance. Elles sont très courageuses !”



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 1 Juin 2025 à 17:04 | Lu 297 fois