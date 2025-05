Miss Aimeho Nui : les quatre candidates dévoilées

Tahiti, le 8 mai 2025 – Qui succédera à Leimoana Buchin ? Les quatre candidates à l’élection Miss Aimeho Nui ont été présentées ce jeudi à bord du Vaeara’i. Elles sont prêtes à mettre le cap sur le gala et l’épreuve orale, avant la grande soirée d’élection du samedi 28 juin, à Moorea, qui rendra hommage à la déesse Hina.





C’est à bord du Vaeara’i, qui relie Tahiti à Moorea par la mer, que le comité Miss Aimeho Nui a présenté ce jeudi les quatre candidates à l’élection 2025, des jeunes femmes “fortes, engagées et prêtes à vous surprendre”.



Pour cette deuxième édition, plusieurs évolutions sont à souligner, dont la suppression de l’âge maximum dans une démarche plus inclusive, quel que soit le statut familial des candidates. “Cette année, nous avons trouvé des perles. Elles sont très belles et elles ont chacune leur histoire avec des choses à partager. On est fier de présenter cette promotion à l’île de Moorea et à toute la Polynésie. On compte sur le soutien de la population !”, annonce Rai Tautu-Neti, président organisateur.



​Soutiens et nouveautés

Amorcée il y a un mois, la préparation des candidates se poursuit avec le soutien des membres du comité et des partenaires. Les quatre jeunes femmes peuvent aussi compter sur les précieux conseils de Miss Aimeho Nui 2024, Leimoana Buchin, dont l’année de règne touche à sa fin : “Je suis présente à leurs côtés aussi souvent que possible. J’essaie de les conseiller au niveau de l’éloquence, de ce qu’elles peuvent améliorer, etc. On apprend à se connaître et il y a une bonne ambiance. Je leur souhaite le meilleur et d’atteindre leurs objectifs pour cette aventure !”.



Dès vendredi 16 mai, les candidates ont rendez-vous avec le public pour la soirée de gala, à 19 heures, au Tropical Garden. Le samedi 7 juin, ce sera l’épreuve tant redoutée du grand oral, dont la note comptera pour 30 % pour accéder au Top 3. La soirée d’élection est fixée au samedi 28 juin, à 18 heures, au Pu Atiti’a, à Paopao, sur le thème de la déesse Hina, “reconnue pour sa beauté sans pareille, mais aussi pour sa force, sa sagesse et sa lumière”. Cette année, la notation sera attribuée à 70 % par le jury et à 30 % par le public, qui pourra voter en direct via la page Facebook

Candidate n°1 : Heimiri Faarahia, 21 ans, de Papetoai “Je suis serveuse en restauration hotellière, car j’aime le contact humain. J’ai été convaincue par un membre de ma famille de participer à l’élection. Je n’aurais jamais pensé oser, mais j’ai accepté : pourquoi ne pas tenter cette expérience pour découvrir de nouvelles facettes de moi-même et pour le plaisir ! La jeunesse, c’est un sujet qui me tient à cœur, en tant que jeune candidate et maman d’un petit garçon de trois ans. J’aimerais prouver que tout est possible”.

Candidate n°2 : Imivai Mahuta, 16 ans, de Haapiti “Je peux paraître très jeune pour certains, cependant je suis ici pour montrer que la maturité n’est pas seulement une question d’âge ! La fierté dans le regard de mes parents, c’est ma motivation avec le soutien de ma famille et de mes amis. En tant qu’étudiante en 1ère Sciences technologiques au lycée Paul-Gauguin, j’aimerais m’investir dans la lutte contre le harcèlement scolaire, qui est trop souvent banalisé”.

Candidate n°3 : Turama Arapari, 23 ans, de Afareaitu “Dans la vie, je suis chargée de communication à la Direction des ressources marines et je suis également danseuse de ‘ori Tahiti dans les hôtels. C’était un rêve de petite fille de me présenter un jour à une élection. Je manquais de confiance en moi, mais cette année, je me sens prête à relever ce défi. J’ai envie de m’investir plus pour ma commune et mon île. J’aimerais inspirer la jeunesse : Moorea a beaucoup de talents à mettre en valeur !”.

​Candidate n°4 : Manuela Taraufau, 22 ans, de Paopao “Je suis maman d’une petite fille de 3 ans et je suis fière de me présenter en tant que jeune maman au foyer. Je me présente pour me surpasser, sortir de ma zone de confort et me découvrir. J’aimerais que ça puisse encourager les personnes qui doutent d’elles : il faut avoir confiance en soi ! Je souhaite aussi me mobiliser au sujet du harcèlement sexuel, car j’ai moi-même été victime”.

