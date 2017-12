Misère et désœuvrement devant le juge unique

Un autre des prévenus comparaissait également pour vol. Mais ses antécédents judiciaires étaient bien plus lourds que ceux de l'individu précédemment jugé. Le jeune homme, âgé de 26 ans, avait volé un vélo sur le parking d'un supermarché. Lui aussi avait été retrouvé grâce à la vidéosurveillance. Le beau-frère de la victime l'avait même reconnu et avait pu récupérer le vélo.



Lors de l'audience ce jeudi, le magistrat a tenté de s'intéresser au parcours du jeune homme: "vous me dites que vous avez arrêté l'école à l'âge de 15 ans, qu'avez-vous fait depuis?" Le prévenu répond lapidairement: "rien", le magistrat reprend: "Rien? Ni pêche, ni faapu? C'est inquiétant, cela fait 11 ans que vous ne faites rien! Pendant encore combien de temps cela va-t-il durer? Silence de l'intéressé dont le casier comporte sept condamnations dont plusieurs pour vol et conduite en état d'ébriété.



Au regard des antécédents du prévenu, le procureur de la République a requis six mois de prison ferme à l'encontre du prévenu. Le juge unique l'a finalement condamné à cette peine en concluant l'affaire par cette phrase: "Vous arrivez à l'âge ou l'on ne peut plus vous traiter comme un gamin de 16 ans!"