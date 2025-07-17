

Mis aux enchères, le sabre de Dark Vador risque de coûter un bras

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 06/08/2025 - Le célèbre sabre laser de Dark Vador, qui a servi à couper la main de Luke Skywalker dans l'épisode de Star Wars "L'Empire contre-attaque ", a été exposé mercredi à Londres, avant d'être mis aux enchères à Los Angeles début septembre.



Ce "Saint Graal" risque de coûter un bras à son futur acquéreur: il est estimé jusqu'à trois millions de dollars (2,6 millions d'euros).



" C'est tout simplement une pièce incroyable de l'histoire du cinéma ", déclare à l'AFP Brandon Alinger, directeur des opérations de la maison de ventes Propstore, lors d'une présentation à Londres des lots les plus importants de la vente.



L'arme a été maniée par Dark Vador lors de légendaires scènes de combat dans "L'Empire contre-attaque" (1980) et "Le Retour du Jedi" (1983).



David Prowse, l'acteur derrière le masque noir, et le cascadeur Bob Anderson utilisaient en réalité deux modèles . L'un, sans lame, attaché à la ceinture du méchant, et l'autre, pour les scènes de combat, doté d'une lame en bois.



C'est la version utilisée pour les combats, mais dépourvue de sa lame en bois, qui est mise en vente, après avoir été conservée pendant 40 ans par un particulier américain.



" Quelqu'un (...) est venu nous voir et nous a dit : +J'ai ça à vendre+. Nous étions stupéfaits ", a expliqué le fondateur de Propstore, Stephen Lane, comparant l'importance de cette pièce à celle des souliers rouges portés par Judy Garland dans "Le Magicien d'Oz".



Les experts ont authentifié l'objet en comparant ses bosses et rayures à celles visibles dans les films.



" Regardez la grosse bosse à l'arrière, elle vient probablement de la lame du sabre laser de (l'acteur de Luke Skywalker) Mark Hamill", explique Brandon Alinger.



Malgré sa valeur, l'objet est constitué d'une partie d'un ancien flash d'appareil photo, auquel ont été ajoutées des pièces de récupération, issues notamment d'une calculatrice.



Parmi les autres pièces proposées lors de cette vente aux enchères qui se tiendra du 4 au 6 septembre, figurent le fouet, la ceinture et l'étui utilisés par Harrison Ford dans "Indiana Jones et la Dernière Croisade" (1989).



Mais aussi un "neuralyzer " utilisé par les agents J (Will Smith) et K (Tommy Lee Jones) pour effacer la mémoire dans "Men in Black" (1997). L'objet lumineux, dont l'affichage LED fonctionne encore, pourrait atteindre 150. 000 dollars (environ 129.700 euros)

