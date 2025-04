Miriama Bono et Marguerite Lai distinguées dans l’ordre des Arts et des Lettres

Tahiti le 24 avril 2025. De nouvelles personnalités polynésiennes ont été nommées ou promues dans l’ordre des Arts et des Lettres pour leur contribution remarquable au rayonnement de la culture.



Ainsi, Marguerite LAI, fondatrice et directrice artistique d’une compagnie de danse est élevée au grade d’officier. de plus, Miriama Bono, architecte, consultante culturelle, curatrice indépendante et artiste, est nommée chevalier des Arts et des Lettres.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 24 Avril 2025 à 18:10 | Lu 467 fois