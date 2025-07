Miriama Bono, Annie Tuheiava, Laurence Bonnac, Maeva Levaudi, Stella Taaroamea, les femmes de la légion d'honneur

Tahiti le 14 juillet 2025. Miriama Bono, Annie Tuheiava, Laurence Bonnac, Maeva Levaudi ou encore Stella Taaroamea sont les personnalités du Fenua inscrites dans la promotion de la Légion d'honneur de ce 14 juillet au Journal officiel de la République française du 13 juillet.





A l’occasion du 14 juillet, différentes médailles ont été remises par le haut-commissaire juste avant le défilé militaire et civil sur l’avenue Pouvana’a a Oopa.



Parmi les personnalités honorées se trouvaient le lieutenant-colonel Christophe Lambert et le lieutenant-colonel Xavier Maranzana, tous deux faits officiers de la Légion d’honneur, le médecin-chef Elena Labourdère et le capitaine de frégate Jimmy Davadant, faits Chevalier de la Légion d’honneur.



Le lieutenant-colonel Yann Richerme et June Chave épouse Vivish, directrice adjointe de la réglementation et des affaires juridiques du Haut-commissariat de la République en Polynésie française sont faits officier de l’Ordre national du mérite



Enfin, le commissaire en chef de 2e classe des Forces armées en Polynésie française, Arnaud Vidal, Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au handicap et à l’inclusion et Bruno Saura, anthropologue, professeur des université sont tous trois faits Chevalier de l’Ordre national du mérite.



A noter que dans la promotion du 14 juillet promulguée au Journal officiel de la République française, d’autres personnalités du Fenua ont été distinguées.



Miriama Bono est ainsi élevée au grade de Chevalier de la légion d’honneur, trois mois après avoir été est nommée chevalier des Arts et des Lettres.



De même, Annie Tuheiava, présidente d'une association de prévention du suicide, ancienne infirmière est promue au grade de Chevalier de la légion d’honneur.



Laurence Bonnac, pédiatre, directrice d'une structure d'accueil d'enfants et adolescents en souffrance est faite chevalier du 27 octobre 2011 est promue Officier de la légion d’honneur.



Maeva Levaudi, née Siu, directrice d'agences de voyages, vice-présidente d'un syndicat de professionnels du transport maritime est nommée Chevalier de la légion d’honneur ainsi que Stella Taaroamea, journaliste, directrice de contenus d'information de Polynésie première.