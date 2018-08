Miri : un bulldozer défigure le chemin qui mène au mont Marau

PUNAAUIA, le 2 août 2018. Un bulldozer a été vu la semaine dernière arrachant des arbres sur le chemin qui mène au mont Marau, sur les hauteurs de Miri, à Punaauia. Ces travaux n'ayant pas été autorisés, la mairie de Punaauia a saisi sa police municipale et prévoit de s'adresser ensuite au service de l'urbanisme.



Les hauteurs de Miri sont régulièrement arpentées par les randonneurs ou les promeneurs du dimanche. Après quatre kilomètres en voiture, un petit parking permet de se garer et d'accéder en quelques minutes au chemin qui mène au mont Marau.



La semaine dernière, des promeneurs sont tombés nez à nez avec un bulldozer qui était en train de transformer le chemin qui mène au mont Marau en "voie de circulation". Un peu plus en amont, les arbres sont ainsi tombés sur le chemin qui n'est désormais plus accessible simplement à pied sauf si les promeneurs sont prêts à escalader l'amas de troncs et de branches à terre.



Plusieurs promeneurs et habitants de Miri ont alerté la mairie de Punaauia. Contacté le service Etude et aménagement de la commune nous a précisé qu'il n'y avait eu "aucune demande" concernant ces travaux et qu'il avait saisi ce mercredi la police municipale pour qu'elle "constate les travaux et rédige un rapport". Les muto'i sont des agents assermentés pour faire ces constats, photos à l'appui.



La commune envisage ensuite de saisir le service de l'urbanisme