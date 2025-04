Miri Aunoa et Jean-Paul Teuira : deux talents émergents qui magnifient Tahiti

Tahiti, le 8 avril 2025 – Deux artistes émergents ont exposé pour la première fois leurs œuvres au siège d’ATN à Faa’a. Miri Aunoa y a présenté ses peintures et Jean-Paul Teuira ses sculptures sur inox.





Tahiti, avec ses paysages paradisiaques, sa faune et sa flore resplendissantes, inspire et éveille la créativité de nombreux artistes. Parmi eux, Miri Aunoa et Jean-Paul Teuira s’illustrent par la beauté et l’originalité de leurs œuvres. Ces deux talents émergents se lancent pour la première fois dans le monde des expositions, rencontrant déjà un succès qui leur promet un bel avenir. Ils ont exposé au siège d’Air Tahiti Nui à Faa’a.



Miri Aunoa, peintre inspirée, captive les regards avec ses tableaux qui rendent un hommage vibrant aux merveilles naturelles de Tahiti. À travers des paysages idylliques et des oiseaux peints avec une élégance rare, elle transporte le spectateur dans une atmosphère de douceur et de raffinement. Encouragée par ses amies, qui voient en elle un talent hors du commun, elle a décidé d’exposer pour la première fois ses œuvres. Cette première exposition est un véritable triomphe : les tableaux de Miri ont séduit tant de visiteurs qu’une grande partie de ses créations a déjà trouvé preneur.



De son côté, Jean-Paul Teuira dévoile son ingéniosité et sa sensibilité artistique avec ses sculptures mêlant bois et inox. Cette combinaison ingénieuse, particulièrement adaptée au climat de Tahiti où l’inox résiste à la rouille, donne vie à des créations remarquables. Les œuvres de Jean-Paul, finement travaillées et agrémentées de tatouages gravés sur l’inox, reflètent un savoir-faire d’exception et une attention aux détails qui ne laissent personne indifférent.



L’exposition conjointe de Miri Aunoa et Jean-Paul Teuira est une célébration à la créativité tahitienne, portée par deux artistes qui partagent leur passion et leur vision unique. Leurs réalisations sont à suivre sur leurs pages Facebook.

Rédigé par Philippe Collignon le Mercredi 9 Avril 2025 à 09:12 | Lu 150 fois