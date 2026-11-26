

Mine de lithium dans l’Allier : l’impact environnemental “sous-estimé” selon une étude

Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2026 - L'impact environnemental de la mine de lithium qui doit voir le jour à Échassières dans l'Allier est “sous-estimé”, souligne une étude d'un chercheur américain présentée jeudi par les opposants au projet.



Le projet Emili de la multinationale Imerys, soutenu par l’État, vise à renforcer la souveraineté de la France et de l'Europe en matière d'approvisionnement en lithium, qui alimenterait environ 700 000 véhicules électriques par an. Près de la mine, une usine de concentration permettra de transformer le granite en concentré de mica et près de Montluçon, une usine de conversion transformera ce mica en lithium.



Mais “il y a beaucoup d'inconnues sur la consommation d’eau“, a estimé lors d'une conférence de presse Steven Emerman, professeur en géologie et chercheur dans l'évaluation des projets miniers. Selon lui, il est “possible” que la consommation d'eau sur le site de la mine et dans l'usine de concentration soit équivalente à celle d'une ville française de 15 000 habitants voire 20 000 habitants. Or, Imerys estime ses besoins en eau équivalent à ceux d'une ville de 12 000 habitants. Ses calculs “ne prennent pas en compte l'eau qui va être pompée au fond de la mine“, a souligné Jacques Morisot, de l'association Préservons la forêt des Colettes, opposée à la mine.



Autre sujet relevé dans l’étude : les résidus de la mine et de son usine adjacente pourraient être vecteurs de cancers des os ou de la peau, selon le chercheur. Les résidus issus de la concentration “seront probablement enrichis en béryllium, en fluor et en uranium”, selon l'étude, tandis que les résidus de conversion seront “enrichis en fluor, manganèse, soufre, thallium et tungstène”. Et “pour l'instant, on n'a aucune connaissance [du lieu] où vont être stockés les déchets”, déplore Jacques Morisot.



Enfin, la consommation d'énergie, uniquement pour l'usine de conversion s'élèverait à 3 725 000 kilowattheures, soit la consommation d'une ville de 219 000 habitants, auxquels s'ajoutent les émissions de gaz à effet de serre correspondant à celles de 130 000 voitures. Imerys ne conteste pas ce dernier chiffre, mais a précisé à l'AFP que “le remplacement de véhicules thermiques par ces véhicules électriques” compensera “très largement les émissions”. Quant à la consommation énergétique, elle représente “une fraction très faible des besoins du pays” selon le groupe.



Concernant les eaux pompées dans la mine, “elles sont en cours d'évaluation et devraient être relativement limitées en raison de la faible perméabilité du granite et du maintien d'un toit naturel de 50 mètres au-dessus du gisement”. Les résidus de l'usine de conversion ne sont “pas dangereux” bien que “non inertes”, assure-t-il sans répondre sur l'usine de concentration. Enfin, “si la localisation précise du stockage n'est pas encore arrêtée, les critères sont définis”, selon le groupe.

Rédigé par AFP le Jeudi 26 Novembre 2026 à 16:09 | Lu 58 fois





