

Mike Teissier prend les rênes de Papara

Tahiti, le 23 mars 2026 - Les larmes de joies sont montées très vite aux yeux de Mike Teissier ce dimanche soir à Papara. Élu largement avec 2 647 voix (46,82 % des bulletins), contre 35,83 % pour la liste Tavini de Béatrice Le Gayic et seulement 10,15 % pour la liste menée par la tāvana sortante Sonia Punua. Fabien Rima a, quant à lui, séduit 7,2 % des électeurs. Plus de 60 % des inscrits se sont mobilisés pour aller voter à l’école élémentaire Apatea.



Un nouveau maire qui ne voulait pas “vendre la peau de l’ours” jusqu’au dernier moment dimanche. Malgré un dépouillement quasiment terminé à 19h30 dans une ambiance très conviviale, c’est après de multiples recomptages dans l’un des bureaux que la commune a connu le visage de son prochain maire, Mike Teissier. Le jeune professeur de chants polyphoniques au conservatoire ne se voyait pas l’emporter si facilement malgré un soutien de la population sur les réseaux sociaux.



Donnée favorite après le premier tour, encore dimanche matin, Béatrice Le Gayic, qui menait la liste Tavini Te Oire no Papara, semblait confiante. À Tahiti Infos, l'élue bleu ciel à l’assemblée, confiait “être prête” à devenir maire. Elle expliquait “pointer les problèmes du précédent mandat et vouloir du changement”. Le changement s’opérera finalement, mais sous le mandat de la liste Papara Te Hono Ti'a de Mike Teissier.



Demande d’aide à la tāvana sortante



Les premiers mots de ce jeune père de famille, après l’annonce faite au micro par la maire sortante Sonia Punua, qui s’est résignée à lui céder la place, ont été de solliciter son aide afin de “travailler ensemble”.



Le nouvel homme fort de Papara, dont l’investiture aura lieu la semaine prochaine, annonce déjà sa priorité : la jeunesse. L’emploi sera un axe majeur de son mandat, tout comme l’entretien des voiries et la gestion des déchets. Il avait également évoqué la création d’un guichet unique “pour apporter des réponses aux administrés et suivre les demandes”. Il préfère parler de “priorités” plutôt que de projets, évoquant notamment une priorité dans les priorités : la distribution et la gestion de l’eau.



La répartition des élus au conseil municipal donne 25 sièges à la liste de Mike Teissier, six à celle de Béatrice Le Gayic, et un siège chacun pour les listes de Sonia Punua et Fabien Mata Rima.



Pour finir la soirée avant d’aller dormir, un chant de remerciement tahitien a retenti, portant sur l’amour des siens, des grands-parents et des enfants. Mike Teissier a conclu en “pensant futur” et demande une chose aux habitants de Papara : de faire confiance à lui et son équipe, “comme ils nous ont fait confiance”.



Rédigé par Violaine Broquet le Dimanche 22 Mars 2026 à 23:28 | Lu 426 fois



