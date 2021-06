Mihimana Sachet, Miss Tahiti 2005

TAHITI, le 7 juin 2021 - Elle a gagné l’élection de Miss Tahiti en 2005 après avoir fait un "deal" avec son grand-père. Mihimana Sachet se souvient d’une soirée grandiose et du soutien de ses proches. Elle est entrée avec cette aventure dans un nouvel univers.



" Ce qui était grandiose ce soir-là à To’atā ", dit Mihimana Sachet en repensant à l’élection Miss Tahiti de 2005. " C’est qu’il y avait de très nombreux spectateurs, des dîneurs et non dîneurs et que 150 personnes étaient venues pour moi. Je les entendais crier mon prénom, je me sentais soutenue ! " En les écoutant, la jeune femme avait alors envie de " tout donner " !



Elle était garçon manqué et n’avait en réalité jamais rêvé d’être Miss Tahiti. " Ce n’était pas entré dans mon espace de pensée ", car elle ne se trouvait pas particulièrement belle. Mihimana Sachet portait au quotidien un jean et un simple tee-shirt. C’est un " deal " avec son grand-père qui l’a menée jusqu’au podium. En effet, l’homme répétait souvent à sa petite-fille : " Un jour tu seras Miss Tahiti ". Mais, pendant longtemps, ces mots n’ont pas résonné chez Mihimana Sachet. Un jour cependant, elle a répondu : " J’accepte de me présenter si tu acceptes de te soigner et je te promets que je ferai le maximum, je perdrai du poids, j’apprendrai à marcher avec des talons… ". Atteint d’un cancer, il refusait les soins.



Motivation profonde



Le passage devant le jury ne fut pas une épreuve difficile pour elle. " J’avais un poste de directrice financière à la CCISM et cela ne me posait pas de problème de parler en public. " Le défilé en revanche fut autrement plus compliqué. " Je crois que ce qui a fait la différence, c’est ma croyance, j’agissais déjà comme si j’étais Miss Tahiti. " Elle avait appris à marcher, à se maquiller, à se présenter et, surtout, elle avait étudié avec finesse et précision l’attitude des miss. " Je devais dégager quelque chose. " Mihimana Sachet était portée par une motivation profonde. Une motivation qui lui a sans doute permis gagner l’élection, mais qui, malheureusement, ne lui a pas permis de garder son grand-père auprès d’elle. " Il m’a vue miss, mais il est parti quatre mois plus tard ", rapporte Mihimana Sachet toujours émue.



Fille des îles, " j’ai grandi aux Marquises et aux Australes ", elle assure que ses valeurs de vie coïncidaient avec les valeurs que Miss Tahiti se doit de porter : le respect, la gentillesse, le sourire. " Cette élection et ce statut sont très appréciés en Polynésie, on nous accorde une grande bienveillance, à nous d’être bienveillantes en retour, d’être responsable et de suivre le modèle attendu ."



Elle a assumé son rôle avec professionnalisme pendant une année avant de mettre de côté l’univers des Miss. " J’étais directrice financière, je ne voulais pas brouiller les messages ." Des années plus tard, elle a démissionné et a commencé à apprécier son statut. " Miss un jour, Miss Toujours ", reprend-elle.