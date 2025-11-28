

Mihimana Braye termine cinquième de la Haleiwa Pro

Tahiti, le 8 décembre 2025 - Mihimana Braye finit cinquième de la Haleiwa Pro samedi et prend la deuxième place du classement général des QS région Hawaii/Tahiti Nui, toujours en course pour l’accession aux Challenger series.



Lors de cette deuxième étape des Qualifying Series (QS) du Triple Crown à Hawaii, le surfeur tahitien Mihimana Braye a terminé cinquième du classement général, samedi. Après une très belle phase de qualification, notre ’aito a su se défaire en quarts de finale de deux Hawaiiens et se placer derrière le futur champion de la compétition, Finn McGill, pour se hisser en demi-finale. Malheureusement, il retrouvera ce dernier et son compatriote, le Hawaiien Shion Crawford, habituel pensionnaire des Challenger Series, qui lui raviront les deux premières places malgré un score élevé de 14,66 points.



Cette belle performance permet à Mihimana Braye de prendre la deuxième place du classement général des QS région Hawaii/Tahiti Nui et de rester en course pour l’accession aux CS. Prochaine étape : la Florence Pipe Pro sur le mythique spot de Pipeline pour clôturer cette tournée hawaïenne.

