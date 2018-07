Migrations: au moins 19 morts dans un naufrage au large de Chypre-Nord

Nicosie, Chypre | AFP | mercredi 18/07/2018 - Au moins 19 personnes sont mortes et une trentaine sont portées disparues après le naufrage mercredi au large de Chypre-Nord d'une embarcation transportant des migrants, ont indiqué les forces de sécurité locales.



Plus de 100 passagers de cette embarcation qui en transportait environ 150 ont été secourus, mais entre 25 et 30 personnes sont toujours portées disparues en fin d'après-midi, ont indiqué les Force de sécurité de Chypre-Nord (GKK). Des équipes de gardes-côtes dépêchées par Chypre-Nord et par la Turquie s'activent pour retrouver les personnes manquant à l'appel à la suite de ce naufrage dont la cause n'est pas encore déterminée, selon le GKK.

Un passager grièvement blessé a été évacué par hélicoptère à Chypre-Nord alors que les autres survivants ont été transportés par bateau vers le port turc de Tasucu dans la province de Mersin, dans le sud de la Turquie, selon la même source.

D'après l'agence de presse turque DHA, l'embarcation transportait des Syriens qui tentaient de gagner l'Europe, mais cette information ne pouvait être confirmée de source officielle dans l'immédiat.

Le naufrage de cette embarcation est survenu à 16 milles nautiques au large de la ville de Gialousa ("Yeni Erenköy" en turc), située dans la partie nord de l'île de Chypre, selon les forces de sécurité de Chypre-Nord.

"La Méditerranée doit cesser d'être un cimetière pour les migrants", a réagi le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci après le naufrage.

Chypre est divisée depuis 1974, année où l'armée turque en a envahi le tiers nord en réaction à un coup d'Etat de Chypriotes-grecs voulant rattacher l'île à la Grèce, qui inquiétait la minorité chypriote-turque.

Aujourd'hui, l'autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN) n'est reconnue que par Ankara et les pourparlers en vue d'une réunification sont en suspens depuis l'échec en 2017 de négociations parrainées par l'ONU.

Plusieurs naufrages meurtriers d'embarcations de migrants et réfugiés tentant de rejoindre l'Europe sont survenus au cours des derniers mois en Méditerranée, mais ce genre d'événements reste relativement rare à proximité de l'île de Chypre.

Chypre, membre de l'Union européenne et distante d'une centaine de kilomètres des côtes syriennes, n'a pas reçu d'afflux massif de réfugiés syriens comme la Turquie ou la Grèce.

Depuis septembre 2014 cependant, plus de 1.700 migrants ont atteint les côtes chypriotes à bord d'embarcations. Et les autorités de ce pays d'environ un million d'habitants tirent la sonnette d'alarme face au nombre croissant de demandes d'asile.

Selon des chiffres de l'ONU, Chypre se situe à la quatrième place des pays de l'UE s'agissant du nombre de demandes d'asile par tête.