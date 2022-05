Mieux comprendre l’ADN

TAHITI, le 3 mai 2022 - L’association Proscience qui te donne rendez-vous une fois par mois dans Tahiti Infos te propose une plongée au cœur de nos cellules pour découvrir l’ADN : molécule support de l’information génétique indispensable à la vie.



Molécule universelle, l’ADN (pour Acide DésoxyriboNucléique), porte toute l’information génétique des êtres vivants. Son information, codée, détermine tous les caractères d’une espèce : forme du corps, couleur des yeux, des cheveux, mais aussi susceptibilité à certaine maladie. En fait, c’est le plan détaillé d’un individu. Chaque individu a un ADN unique même s’il est composé à partir des mêmes éléments de base. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on peut, lors d’une enquête, prouver la présence d’une personne sur une scène de crime par exemple.



L’ADN est formé de deux brins complémentaires enroulés en forme d’hélice. Il se trouve dans le noyau des cellules. L’information est codée seulement par quatre petites molécules ! Ces molécules sont appelées nucléotides et symbolisées par les lettres A, C, G et T pour adénine, cytosine, guanine, et thymine.



20 000 gènes chez l'homme



L’enchainement de ces nucléotides forme des gènes (il y en a 20 000 chez l’homme). Un gène est un morceau d’ADN, c’est un enchaînement de lettres (A, C, G ou T) qui correspond à une information qui code pour une protéine. Mais ces gènes ne peuvent sortir de la molécule d’ADN. Or, toute la machinerie pour fabriquer les protéines se trouve en dehors du noyau. Il faut donc que le gène soit copié, puis traduit pour être transformé en protéines. Cette opération s’effectue en deux étapes : la transcription (l’ADN est lu et une molécule d’ARN est fabriquée) et la traduction (l’ARN est traduit en protéine).



Lorsqu’une cellule se divise, elle se coupe en deux pour donner deux cellules-filles. Alors, l’ADN se condense et forme des chromosomes. Chez l’homme il y en a 46, organisés par paires. Il y a donc 23 paires de chromosomes. La moitié vient du papa, l’autre de la maman. Les gènes indiquent à chaque cellule ce qu’elles doivent faire. Elles donnent des ordres, qui sont évidemment différents d’une cellule à l’autre. En fait, tous les gènes ne s’expriment pas en même temps.