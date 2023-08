Michel Bourez et Kauli Vaast derniers Tahitiens en lice à Anglet

Tahiti, le 23 août 2023 - A l'issue de la deuxième journée au Pro Anglet, Michel Bourez et Kauli Vaast sont les deux derniers Tahitiens en lice sur la côte basque où ils se sont hissés en quart de finale ce mercredi. Mihimana Braye a vu sa route stoppée en 16ème de finale. Et dans le tableau féminin, Heimiti Fierro et Aelan Vaast ont également été éliminées.



Sur les huit surfeurs tahitiens engagés au Pro Anglet (QS 3000), Michel Bourez et Kauli Vaast sont les derniers rescapés du clan polynésien sur la côte basque. Ce mercredi le Spartan et le natif de Vairao ont passé leurs séries des 16èmes et des 8èmes de finale pour se hisser donc en quart de finale.



Après des Trials à Teahupo'o en demi teinte, Michel Bourez semble en meilleur forme à Anglet, où il a laissé en 2021 ses traces sur le "walk of fame" de la glisse. Entre mardi et mercredi le surfeur de Paea, qui a enchainé les blessures ces dernières saisons, a passé pas moins de cinq séries sur le spot de la Chambre d'Amour. L'ancien pensionnaire du CT s'est notamment offert une belle note en 16ème de finale en scorant un 7.33 (pour un total de 12.50) sur les petits vagues du beach break basque. En 8ème, Bourez a ensuite assuré l'essentiel en décrochant la deuxième place la série avec un score global de 9.20 (4.87 + 4.33).



Avec ce quart de finale au Pro Anglet, le surfeur de 36 ans, qui a de nouveau affirmé en juillet vouloir se qualifier pour les JO, se remet en jambes et envoie un message au staff de l'équipe de France, en vue notamment des championnats du monde ISA organisés à Puerto Rico en février prochain. Des Mondiaux qui attribueront les derniers tickets pour les épreuves de surf à Teahupo'o.



Mihimana Braye, Aelan Vaast et Heimiti Fierro passent à la trappe



Kauli Vaast de son côté, avec son ticket olympique déjà en poche, est certainement en quête de rythme avant d'aborder en octobre les deux dernières étapes des Challenger series. A Anglet, le surfeur de Vairao n'a pour le moment pas eu à forcer son talent pour se hisser en quart de finale. Moins de réussite en revanche pour Mihimana Braye qui a été éliminé dans sa série des 16èmes de finale.



Dans le tableau féminin plus aucune Tahitienne n'est en lice dans la compétition. Après avoir passé ses séries du premier et du second tour, Aelan Vaast a été stoppée aux portes des quarts ce mercredi. Heimiti Fierro pour sa part a été éliminée dès son entrée en lice. A noter que Tya Zebrowski (12 ans), fille du snowboarder tahitien Gary Zebrowski, a de son côté validé son ticket pour les quarts de finale.

Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 23 Août 2023 à 11:03