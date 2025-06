Michel Bourez, de retour chez les Masters

Tahiti, le 23 juin 2025 - Le week-end dernier, à Papara, la deuxième étape du championnat Master de surf marquait le retour du “Spartan”, Michel Bourez, sur le circuit local. Il était accompagné en finale de ses camarades de longue date, Hira Teriinatoofa et Steven Pierson. Le trio de 'aito ne s'est pas fait prier pour faire le show. Un bol d'air frais qui vient relancer la dynamique du championnat dédié aux plus de 35 ans.



Le week-end dernier, à l’embouchure de Taharuu, à Papara, s’est déroulée la deuxième étape du championnat Master de surf, réservé aux athlètes de plus de 35 ans. Un tournoi qui a pour vocation de réunir les ‘aito qui ont fait – et continuent de faire – les beaux jours du surf polynésien. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés du “fa’ahe’e”. D’autant que pour cette deuxième étape de l’année, le champion Michel Bourez signait son grand retour sur une épreuve du championnat local. Une surprise qui a eu le mérite de motiver ses camarades de longue date, Hira Teriinatoofa et Steven Pierson, et d’offrir un spectacle d’exception dans la finale reine (Surf Hommes, 35-39 ans). Un choc des titans auquel s’est invité humblement Augustin Teikivaeho.



Michel Bourez et Hira Teriinatoofa, un cran au dessus



Vainqueur de la première épreuve de l’année, Steven Pierson a tenu à lancer les hostilités avec une magnifique tentative de air double grab d’entrée de jeu. Une manœuvre hélas infructueuse mais qui a néanmoins donné le ton de la série. Et pour cause, la réponse de ses adversaires ne s’est pas faite attendre. Michel Bourez, sur une droite, a rappelé au panel de juges pourquoi l’élite mondiale l’a surnommé “le Spartiate” ! Sans retenue, le champion s’est livré à un véritable récital : des carves engagés, des transitions fluides et des finitions d’une précision chirurgicale. Un cocktail technique qui n’a laissé aucune chance à ses poursuivants. Le Spartiate signe sa première victoire en championnat local depuis sa retraite internationale.



De son côté, Hira Teriinatoofa confirme son état de forme dans sa catégorie de prédilection (Master Hommes, 40-49 ans). Opposé à Steven Pierson, Tevai Wong et Teva Guillain, le “prince de Papara” n’a laissé aucune place au doute lors de la finale. Plus incisif, et surtout créatif dans les sections les plus difficiles de la vague, le champion s’est logiquement imposé. Chez les Grands Masters (50-59 ans), Jean-Marie Marere s’est offert une magnifique victoire face à Christophe Uareva, pourtant vainqueur dans deux catégories lors de la première étape du championnat cette année. Tandis que chez les Kahuna (60 ans et plus), Pascal Luciani s’est imposé avec la manière.



Des hiérarchies établies



Également de la partie, Natua Teriitahi s’est logiquement octroyé la victoire en longboard. Plus technique et plus pertinent dans ses choix de vagues, le “water man” remporte sa finale avec 3 points d’avance sur son premier poursuivant, Pascal Luciani. En kneeboard, Tehei Tuahine, alias “Rasta”, a retrouvé le chemin du haut de podium grâce à une approche engagée et une lecture de vague hors pair. Un magnifique résultat pour l’un des doyens du circuit. Une dominance dont a également fait preuve Nainoa David en stand up paddle. Le fils de la légende, Vetea David, assume son statut de favori dans la catégorie et montre une nouvelle fois qu’il n’est pas prêt à céder le trône.



En bodyboard, Nohoarii Steven Bonnet s’impose d’une courte tête face au local du spot Varoa Boosie, pourtant flamboyant lors de cette finale. Chez les dropknee, Teihoarii Tapatoa n’a montré aucun signe de faiblesse face à un Tuahiti Toofa pourtant électrique. Le multiple champion de la Taapuna Master a confirmé sa suprématie. Et enfin, en bodysurf, Nainoa Lamy s’est emparé de la première place avec caractère.