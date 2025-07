Michael Madsen, acteur de "Reservoir Dogs" et "Kill Bill", est mort

Los Angeles, États-Unis | AFP | jeudi 03/07/2025 - L'acteur Michael Madsen, connu pour ses rôles dans les films de Quentin Tarantino "Reservoir Dogs" et "Kill Bill", est décédé jeudi d'une crise cardiaque à l'âge de 67 ans, ont annoncé ses agents.



"Michael Madsen était l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, qui manquera à beaucoup", ont salué ses agents Susan Ferris et Ron Smith dans un communiqué commun avec son attachée de presse, Liz Rodriguez.



Le comédien a été retrouvé sans vie jeudi matin dans sa maison de Malibu, ont-ils confirmé.



En plus de 40 ans de carrière, l'acteur est apparu dans plus de 300 productions.



Ses rôles les plus marquants restent celui de Mr. Blonde, criminel psychopathe prenant plaisir à torturer un policier dans "Reservoir Dogs" (1992), et Budd, le petit frère du méchant des deux volets de "Kill Bill" (2003 et 2004).



Quentin Tarantino l'appréciait beaucoup et lui a également confié des rôles dans son western "Les Huit Salopards" (2015) et dans sa fable nostalgique "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019).



L'acteur devait initialement jouer le rôle de Vincent Vega dans le film culte "Pulp Fiction" (1994), mais il a finalement préféré jouer dans une autre production, laissant la place à John Travolta pour incarner le fameux tueur à gages.



Il est également apparu dans "Donnie Brasco" (1997), "Thelma & Louise" (1991), "Sin City" (2005) et le James Bond "Meurs un autre jour" (2002).



Né à Chicago en 1957, d'un père pompier et d'une mère réalisatrice, il avait une sœur également actrice, Virginia Madsen.



Au cours de sa carrière, il a également prêté sa voix pour plusieurs jeux vidéo, dont "Grand Theft Auto III". Il a aussi publié plusieurs recueils de poésies.



Marié trois fois, Michael Madsen avait eu six enfants, dont l'un s'était suicidé en 2022.

le Jeudi 3 Juillet 2025 à 23:08 | Lu 35 fois