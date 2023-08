Mexique: un ouragan menace la Basse Californie

Mexico, Mexique | AFP | vendredi 17/08/2023 - Un ouragan, qui s'est renforcé de la catégorie trois à quatre, se déplaçait jeudi le long des côtes de l'ouest du Mexique, a indiqué le Centre National des ouragans des Etats-Unis (NHC), menaçant la péninsule de Basse-Californie et ses plages touristiques.



L'ouragan baptisé "Hilary" atteint désormais la catégorie quatre sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq, avec des vents pouvant atteindre 225 km/h, selon le NHC.



L'ouragan se trouvait dans la nuit de jeudi à vendredi à quelque 425 miles (684 km) au sud de la région touristique de Cabo San Lucas au sud de la Basse Californie, où son renforcement est attendu dans la matinée, selon cette même source.



"Hilary devrait provoquer des pluies atteignant trois à six pouces (7,5 cm à 15 cm), et localement dix pouces (25 cm), sur certaines régions de la Basse Californie d'ici à dimanche soir", a précisé le centre américain.



L'ouragan a déjà touché la côte pacifique mexicaine, dont le centre touristique d'Acapulco et pourrait s'abattre sur le sud de la Californie et du Nevada en début de semaine prochaine, a encore dit le NHC.



La Commission fédérale d'électricité au Mexique (CFE, public) a mobilisé 800 personnes pour faire face à "des possibles problèmes d'approvisionnement" dans la péninsule.



Les ouragans sont un phénomène habituel sur les cotes mexicaines entre mai et novembre.