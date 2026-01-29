

Mexique et Etats-Unis saisissent de la cocaïne lors d'une "opération coordonnée" dans le Pacifique

Mexico, Mexique | AFP | jeudi 11/02/2026 - La Marine mexicaine et les garde-côtes américains ont saisi plusieurs tonnes de cocaïne lors d'une "opération coordonnée" dans l'océan Pacifique, a annoncé mercredi le ministère mexicain de la Marine.



L'opération a été menée "dans le cadre de la coopération bilatérale" et "au-delà de la zone économique exclusive", c'est-à-dire en dehors des eaux territoriales mexicaines, a fait savoir la Marine mexicaine.



Ce déploiement conjoint inhabituel intervient sur fond de tensions entre les deux pays, après les menaces du président américain Donald Trump d'attaquer les cartels de trafiquants de drogue par voie terrestre, et à la suite de bombardements de l'armée américaine contre des embarcations accusées de servir au transport de drogues dans les Caraïbes et le Pacifique.



"Environ 188 colis représentant plusieurs tonnes de cocaïne présumée ont été saisis", a indiqué la même source, précisant qu'ils avaient été découverts à bord d'un bateau naviguant à l'ouest de l'île Clarion, à environ 1.100 kilomètres du port de Manzanillo, dans l'Etat de Colima (ouest).



La Marine a également signalé l'arrestation de plusieurs personnes, sans en préciser le nombre.



La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum avait auparavant déclaré qu'elle n'autoriserait pas l'entrée de militaires américains pour mener des opérations au Mexique, bien que Donald Trump ait insisté sur l'intervention de forces de sécurité de son pays sur le territoire mexicain.



Le dirigeant républicain a brandi la menace d'imposer des droits de douane à Mexico comme moyen de pression pour qu'il augmente les arrestations et les saisies de stupéfiants.



Washington a annoncé mercredi matin avoir neutralisé des drones appartenant à des cartels mexicains à la frontière, un incident qui a contraint à fermer pendant plusieurs heures l'aéroport américain d'El Paso.



Mme Sheinbaum a pour sa part assuré que son gouvernement n'avait reçu aucun rapport faisant état de la présence de drones de groupes criminels à la frontière avec les Etats-Unis.

