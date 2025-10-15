

Mexique : au moins 23 morts dans une explosion dans un supermarché

Mexico, Mexique | AFP | dimanche 02/11/2025 - Une explosion a priori accidentelle dans un supermarché, possiblement provoquée par un transformateur électrique défectueux, a fait au moins 23 morts et 12 blessés samedi dans une ville du nord du Mexique, selon les autorités locales.



"Malheureusement, des mineurs figurent parmi les victimes", a déclaré le gouverneur de l'Etat du Sonora, Alfonso Durazo, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. "J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d'établir les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités qui s'imposent".



L'accident a eu lieu à Hermosillo, la capitale de l'Etat du Sonora, dans un magasin de la chaîne à bas prix Waldo's.



Le procureur d'Etat, Gustavo Salas, a indiqué que la plupart des victimes étaient mortes par inhalation de gaz toxiques. Il a indiqué que 12 blessés avaient été pris en charge dans les hôpitaux d'Hermosillo.



"L'hypothèse de travail est que l'événement était accidentel et l'enquête porte sur un transformateur qui se trouvait à l'intérieur du magasin", a affirmé le parquet du Sonora sur X. "Mais nous n'écartons aucune piste", a précisé Gustavo Salas.



"Dès que les pompiers autoriseront l'accès à l'intérieur, car ils continuent à déblayer les décombres, que la structure aura été inspectée et que les experts pourront y entrer en toute sécurité, il sera possible de déterminer avec précision les causes de l'incendie et, le cas échéant, de corroborer la piste suivie par l'enquête", souligne l'instance judiciaire.



- "Transparence et responsabilité" -



Dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux, la chaine de magasin Waldo's a exprimé sa "profonde" tristesse face aux décès. Elle a promis de collaborer "en toute transparence, et en responsabilité" avec les autorités chargées de l'enquête.



L'explosion s'est produite vers 14H00 locales (20H00 GMT), et les commerces voisins ont décidé de fermer leurs portes pour éviter que le feu ne se propage, selon le quotidien El Universal.



Selon des médias mexicains, les clients ont cherché refuge à l'intérieur du magasin après l'explosion et se sont retrouvés pris au piège des flammes. Les services d'urgence sont ensuite arrivés sur place.



"Dès les premiers instants, les services d'urgence, de sécurité et de santé ont agi avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement, maîtrisant la situation et sauvant des vies", a assuré le gouverneur.



Les images diffusées par la presse montrent la façade du bâtiment noircie par l'incendie, et ses vitrines détruites.



La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a pour sa part exprimé sur X ses condoléances "aux familles et aux proches des personnes décédées".



Elle a indiqué être "en contact" avec le gouverneur Alfonso Durazo afin d'"apporter le soutien nécessaire".



"J'ai demandé à la ministre de l'Intérieur, Rosa Icela Rodriguez, d'envoyer une équipe de soutien pour aider les familles et les blessés", a-t-elle ajouté.



Les autorités ont demandé à la population d'éviter la zone et ont annulé les célébrations qui devaient avoir lieu samedi soir dans la ville à l'occasion du Jour des morts.

le Lundi 3 Novembre 2025 à 04:21 | Lu 110 fois





