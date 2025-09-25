

Mexique: attaque de drones contre des bâtiments judiciaires de la ville frontière de Tijuana

Tijuana, Mexique | AFP | jeudi 15/10/2025 - Des bâtiments judiciaires de la ville frontière mexicaine de Tijuana, point de passage clé vers les États-Unis et pour le narcotrafic, ont été attaqués avec des drones, a indiqué jeudi la procureur de l’État mexicain de Basse Californie (nord-est).



Les drones ont largué des explosifs fabriqués avec des clous, des billes et du métal qui n'ont causé que des dégâts matériels, endommageant quelques véhicules dans la cour de cette antenne de justice, a précisé à la presse María Elena Andrade, la procureure.



Tijuana est une ville de passage important vers les États-Unis pour les personnes et les marchandises où en juin, les autorités mexicaines avaient découvert un tunnel utilisé pour convoyer des drogues vers le Mexique.



"Dans les locaux de notre parquet anti-enlèvements, on a entendu comme des détonations d'armes à feu", ce qui était en fait "des explosifs lancés par un drone", a décrit María Elena Andrade.



Plus tôt dans la journée, le consulat des États-Unis à Tijuana avait fait état d'explosions dans la zone et demandé à ses ressortissants de se tenir à l'écart.



En septembre, des véhicules garés dans les installations du bureau du procureur de Tijuana et celui d'Ensenada avaient été attaqués avec des cocktails Molotov. Plus récemment, un agent du bureau du procureur affecté à la municipalité de Playas de Rosarito a été assassiné vendredi.



Le crime organisé au Mexique utilise de plus en plus fréquemment des drones pour attaquer ses rivaux ou les autorités.



Le puissant cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilise ces engins au moins depuis 2020 et possède même une division dédiée spécifiquement à l'utilisation de ces drones lançant des explosifs artisanaux, selon un rapport d'Insight Crime.



Leur utilisation a été observée principalement dans les États de Michoacán, Guerrero, situés sur la côte Pacifique, ainsi qu'au Guanajuato (centre).

le Jeudi 16 Octobre 2025 à 05:51 | Lu 98 fois





