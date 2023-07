Mexique: Manzanillo, un barrage sur le Pacifique contre les trafics de drogues

Manzanillo, Mexique | AFP | lundi 23/07/2023 - Fenêtre sur l'Asie, le port de Manzanillo sur la côte Pacifique dans l'ouest du Mexique se trouve en première ligne dans la lutte contre l'import-export des drogues, dont la dernière en date, le fentanyl, source de tensions entre les Etats-Unis et la Chine.



Méthamphétamines, cocaïne, marijuana: des "quantités très significatives" de "substances illicites" ont été saisies depuis 2018, affirme la Marine mexicaine, en charge de la surveillance du port depuis cette date.



Les saisies des "précurseurs" (composants chimiques) du fentanyl, une drogue de synthèse qui tue par dizaine de milliers aux Etats-Unis, n'ont commencé qu'en 2022, explique le capitaine Luis Martinez Cabrera, lors d'une visite ouverte à la presse mercredi dernier.



"Avant 2022, ils n'étaient pas régulés. La loi sur les précurseurs a été modifiée en 2022", poursuit l'officier en charge de l'analyse des risques.



En mai, le sous-directeur des douanes de Manzanillo a été assassiné à peine quinze jours après sa prise de fonction. Emmanuel Martinez travaillait auparavant au service du commerce extérieur de Matamoros (nord-ouest) à la frontière des Etats-Unis, l'une des zones les plus dangereuses du Mexique.



Il a été victime des mesures que prend le gouvernement pour lutter contre l'importation des précurseurs du fentanyl, a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador: "Nous combattons le trafic de drogue, en empêchant l'introduction de ces produits chimiques, en détruisant des laboratoires, en faisant notre travail. Beaucoup de serviteurs publics perdent la vie".



En réponse à une question, les agents du secrétariat (ministère) de la Marine (Semar) affirment travailler seuls, sans l'aide technique de leurs homologues américains, pour surveiller les trafics dans le port de Manzanillo.



Tequila aux méthamphétamines



Les Etats-Unis affirment que les précurseurs du fentanyl viennent de Chine vers le Mexique, avant d'entrer sur leur territoire.



Les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco "travaillent avec des entreprises chimiques basées en Republique populaire de Chine pour obtenir leur matière première", a récemment déclaré la cheffe de l'Agence antidrogue (DEA) Anne Milgram.



Il y a un mois, la justice américaine a annoncé avoir inculpé, pour la première fois, des entreprises chinoises accusées d'avoir fait entrer aux Etats-Unis ces composants. La Chine a pourtant interdit les exportations de fentanyl vers les Etats-Unis en 2019.



Selon des données officielles, quelque 110.000 personnes sont décédées d'une overdose en 2022 aux Etats-Unis, dont "les deux-tiers" à cause des opioïdes de synthèse, un record.



A l'import ou à l'export, l'imagination des trafiquants est sans limite. La Marine mexicaine affirme avoir détecté cette année un chargement de plus de 8.000 litres de tequila en bouteilles contenant des méthamphétamines: "la substance avec des méthamphétamines était diluée dans la tequila".



Au total en 2021 la Marine affirme avoir saisi "42 tonnes" de précurseurs chimiques de méthamphétamines, d'après le capitaine Martinez Cabrera.



Depuis qu'elle a pris le contrôle du port en 2018, la Marine affirme "rompre la structure moléculaire" des précurseurs de fentanyl et de méthamphétanines avant leur sortie du port. "De cette manière, nous garantissons qu'ils ne peuvent plus être utilisés pour la fabrication des drogues de synthèses".



De la cocaïne a récemment été saisie, mêlée à des "engrais organiques", poursuit le capitaine, en citant d'autres exemples de l'ingéniosité des trafiquants.



"En 2021, on a également saisi 1712 kilos de marijuana à destination du Chili. La marijuana venait de Guadalajara", poursuit le capitaine. La marijuana était cachée dans quatre conteneurs transportant des briques.



Au total 3,5 millions de conteneurs transitent chaque année par Manzanillo, le "principal port de commerce avec l'Asie et l'Amérique latine".



"Nous ne pouvons pas tous les inspecter. Nous établissons des priorités selon le niveau de risques", selon le capitaine Martinez Cabrera.