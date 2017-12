Mexique: 11 touristes, dont plusieurs étrangers, tués dans un accident de car (autorités)

Mexico, Mexique | AFP | mardi 19/12/2017 - Onze touristes, dont plusieurs étrangers, ont été tués dans un accident de car, alors qu'ils se rendaient dans une zone archéologique de l'Etat de Quintana Roo (est), sur la côte caraïbe, ont annoncé mardi les autorités locales.



"Un autocar de tourisme a quitté la route entre El Cafetal et Mahahual. Nous déplorons la mort de 11 personnes”, ont indiqué dans un communiqué les autorités de cet Etat, qui ont précisé à l'AFP que parmi les victimes figuraient des touristes étrangers.



L'accident, qui a également fait une vingtaine de blessés, s'est produit aux abords de la localité de El Mahahual, située à 350 kilomètres au sud de la cité balnéaire de Cancun, près de la frontière avec le Belize, dans une zone où accostent de nombreux bateaux de croisières.



Les victimes "provenaient du bateau de croisière Royal Caribbean et se rendaient sur la zone archéologique de Chacchoben", selon le communiqué.



Les autorités n'ont, pour l'heure, pas précisé la nationalité des victimes étrangères mais selon plusieurs médias locaux il s'agirait de touristes italiens et canadiens.



On ignore pour le moment les circonstances de l'accident, ainsi que la provenance du bateau de croisière sur lequel voyageaient les victimes.



L'Etat de Quintana Roo est la région du Mexique qui accueille le plus de touristes étrangers chaque année.