Meurtre de Louise: les parents du suspect mis en examen pour non-dénonciation de crime

Évry, France | AFP | mercredi 30/07/2025 - Les deux parents de l'homme suspecté d'avoir poignardé à mort Louise, onze ans, début février à Epinay-sur-Orge (Essonne), ont été mis en examen mercredi pour non-dénonciation de crime, destruction de document ou objet et subornation de témoin, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République d’Évry Grégoire Dulin.



"Les deux magistrats instructeurs ont procédé ce jour à la mise en examen des parents âgés de 49 et 48 ans de l'auteur présumé des faits", a indiqué M. Dulin, précisant que "les intéressés, qui ont choisi de garder le silence lors de leur interrogatoire de première comparution, ont été placés sous contrôle judiciaire".



Disparue à la sortie de ses cours le 7 février, Louise avait été retrouvée assassinée dans un bois à Longjumeau, à quelques centaines de mètres de son collège d'Epinay-sur-Orge.



Le principal suspect, un homme de 23 ans, avait été mis en examen pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans et placé en détention provisoire.



Les deux parents, qui avaient été placés en garde à vue en février pour non-dénonciation de crime, avaient alors assuré ne jamais avoir eu connaissance de l'implication de leur fils dans la mort de Louise.



Leur fils avait lui reconnu les faits lors de sa garde à vue, après avoir nié pendant les 24 premières heures.



Le suspect avait expliqué avoir croisé en début d'après-midi Louise, élève au collège d'Epinay-sur-Orge qui portait son portable autour du cou, et avoir décidé de la suivre. Il l'avait attirée dans le bois des Templiers, en prétextant avoir perdu un objet.



"Arrivé dans un coin tranquille", il lui avait dit qu'il allait "fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau", avait détaillé M. Dulin lors d'une conférence de presse.



Elle s'était mise "à crier" alors qu'il voulait fouiller son sac, avait poursuivi le magistrat. "Paniqué par ses cris", le jeune homme l'a fait "tomber à terre" et lui a porté "plusieurs coups de couteau".



Le 4 février, le suspect, étudiant en BTS informatique, avait déjà abordé une collégienne dans le même secteur, tentant de "se calmer" après une altercation lors d'une partie du jeu vidéo en ligne "Fortnite".



Sa petite amie, également âgée de 23 ans, a également été mise en examen pour non-dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire.