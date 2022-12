Meuel, Auroy et Haddad font appel dans l'affaire de la SEP

Tahiti, le 1er décembre 2022 – Les principaux protagonistes condamnés dans l'affaire de la SEP le 22 novembre dernier en correctionnelle, Karl Meuel, Dominique Auroy et Hubert Haddad, ont décidé de faire appel de leur condamnation. Le parquet a également interjeté appel.



Condamnés le 22 novembre dernier dans le cadre de l'affaire de détournement de biens publics, de prise illégale d'intérêts et de faux, dite “affaire de la Société environnement polynésien (SEP)”, les hommes d'affaires Hubert Haddad et Dominique Auroy ainsi que l'ancien président de cette société d’économie mixte, Karl Meuel, ont décidé de faire appel tout comme le parquet.



Rappelons que cette vaste affaire cumulant tout un panel d'infractions relevant d'atteintes à la probité avait éclaté suite à un rapport de la CTC publié en 2009 sur la mauvaise gestion de la SEP par celui qui était alors son président, Karl Meuel. L'enquête puis l'information judiciaire ouvertes suite à ce rapport avaient en effet permis d'établir que ce dernier s'était notamment octroyé des primes, des avances sur salaire et autres avantages injustifiés. Il était également apparu que les contrats publicitaires passés entre la SEP et les anciens dirigeants du groupe 2H, Hubert Haddad et son frère Aymé, avaient atteint des montants faramineux sans aucune mise en concurrence. Enfin, les enquêteurs avaient relevé que Karl Meuel avait signé le rachat d'une chaîne de tri hors d'usage à l'homme d'affaires Dominique Auroy, peu de temps après que ce dernier lui eut octroyé un “prêt” amical de 15 millions.



Reconnus coupable des faits, Karl Meuel a donc été condamné le 22 septembre à cinq ans de prison dont deux avec sursis, à l'interdiction de gérer une entreprise et d'exercer dans la fonction publique. Le tout assorti de l'exécution provisoire. Hubert Haddad a quant à lui écopé de quatre ans de prison ferme dont deux avec sursis, d'une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans. Là aussi, le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Enfin, l'homme d'affaires, Dominique Auroy, a été condamné à trois ans de prison avec sursis. Les trois hommes auront droit à un nouveau procès.



Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 1 Décembre 2022 à 14:40