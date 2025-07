“Mets ton casque”, la campagne de sensibilisation 2.0 de Jordy Chan

Tahiti, le 4 juillet 2025 - Ce vendredi, le ministre en charge des Transports, Jordy Chan, s’est joint à la star locale, DJ Harmelo, afin de tourner un clip vidéo de sensibilisation au port du casque en deux-roues. Une campagne unique en son genre qui vient volontairement bousculer les approches traditionnelles en la matière afin de toucher un public aujourd’hui tourné vers les écrans et les réseaux sociaux.



L’approche est nouvelle et résolument audacieuse. Le ministre en charge des transports, Jordy Chan, s’est associé à plusieurs artistes polynésiens afin de lancer une campagne de sensibilisation sur le port du casque via les réseaux sociaux. Parmi ces artistes, les stars locales : DJ Harmelo, Pokessi, Papehau et DNZ ! Un panel de choix, notamment lorsqu’il s’agit de toucher la jeunesse polynésienne : “Traditionnellement, le Pays a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation concernant le port du casque, mais elles se sont concentrées sur les médias traditionnels tels que la radio ou encore la télévision”, observe Jordy Chan. “Aujourd’hui on souhaite évoluer vers des médias plus modernes qui touchent notamment les jeunes, c’est-à-dire les réseaux sociaux comme Facebook et TikTok. Du coup, on a lancé une campagne qui vise à créer un clip vidéo avec une musique qui a été composée par divers artistes : DJ Harmelo, DNZ, Pokessi et Papehau.”



Concrètement, la campagne consistait en un challenge appelant l’ensemble des influenceurs locaux à réaliser des vidéos originales avec la chanson composée par DJ Harmelo et Pokessi, et de les envoyer à la Direction des transports terrestres afin d’être sélectionné pour participer au clip final ! Une mobilisation qui a tout de même fait à ce jour plus de 500.000 vues.



Réduire de 25% le nombre de victimes sur les routes d’ici 2030



“Aujourd’hui, en Polynésie, le nombre d’accidents impliquant les deux-roues a considérablement augmenté”, témoigne DJ Harmelo. “C’est pourquoi j’ai tout de suite été touché par cette campagne et j’ai directement voulu la faire avec les autres artistes. Personnellement, j’ai eu un ami qui a eu un accident très grave en deux-roues, il est d’ailleurs tombé dans le coma, et heureusement juste avant qu’il parte je lui avais dit ‘Mets ton casque, attache-le !’ Et c’est ce qui lui a sauvé la vie aujourd’hui !”



De son côté, le ministre en charge des Transports, Jordy Chan, pose le constat : “Nous avons constaté, lors des études de trafic que l’on a lancé depuis l’année dernière, une forte augmentation du nombre de deux-roues, particulièrement sur la côte ouest de l’île. Nous pensons que cela est dû à la congestion routière. (…) Du coup, qui dit augmentation des deux-roues, dit mécaniquement augmentation du nombre d’accidents qui impliquent les deux-roues. Et on sait que parmi les accidents mortels, la majeure partie implique les deux-roues malheureusement.” Pour autant, Jordy Chan assure que le cap est fixé : “Nous avons discuté d’un objectif lors du précédent comité de sécurité routière qui s’est déroulé il y a quelques semaines, avec un objectif de réduire de 25% le nombre de victimes sur les routes d’ici 2030. Bien entendu, si on peut aller au-delà, on ira au-delà. Mais c’est un peu une première étape à franchir.” Quant au clip vidéo, il devrait sortir très prochainement sur les réseaux. Les internautes sont prévenus.